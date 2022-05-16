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【陶觀天下】美國通脹居高　歐洲利率待升

16/05/2022

　　美國4月通脹數據高於預期，但較3月創下的逾40年新高有所回落。通脹會否持續高企，美國勢將步入經濟衰退？隨著美國聯儲局加息0.5厘，加上歐羅區通脹率飆升至新高7.5%，多名委員都促請歐洲央行在今年夏天開始逐步加息，預計年內將加息多少次？貨幣政策又如何影響歐元走勢？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。
　

　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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