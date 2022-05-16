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潘鐵珊：恒指短期上望20400　阿里巴巴現價宜吸納！

16/05/2022

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

 

　　中概股有好消息！對沖基金橋水披露首季增持阿里巴巴(09988)及三大造車新勢力美股，刺激上周五（13日）中概股急升，港股今日（16日）能跟升？多隻科技龍頭本周公布首季業績，包括京東(09618)、騰訊(00700)及小米(01810)，業績有沒有睇頭？內地再放寬房地產政策，人民銀行周末下調首套房貸利率20基點，但內房首季合同銷售情況仍然不理想，面對人民幣貶值及債務問題，料中央的放寬措施何時能奏效？

 

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