《午市前瞻》專家料本月不再降LPR 新城及碧桂園短線值博

恒生指數半日收報19825，跌73點或0.37%，主板成交533.88億元。恒生中國企業指數報6773，跌33點或0.49%。恒生科技指數報4027，跌11點或0.28%。



恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴－ＳＷ(09988)；美團收報161.6元，跌6元或3.58%，成交34.15億元；騰訊控股收報350.4元，跌4元或1.13%，成交29.11億元；阿里巴巴－SW收報83.7元，升1.5元或1.82%，成交17.22億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－SW。

(新城發展官網截圖)

李偉傑:上海逐步解封有利零售消費股，宜吼李寧



恒指今早受上海復市及人行下調首置息率刺激，高開超過200點。惟A股上午偏軟，拖累恒指倒跌。大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑向《經濟通通訊社》表示，兩萬點對港股而言固然是心理阻力，但港股走勢跟隨A股情況增加，現時市場觀望上證綜指能否守住3000點大關，盼望內地政府刺激經濟措施有所成效，恒指短線上望遠20400的廿天線水平。



上海終宣布逐步解封，但A股未因此而走強，李偉傑指，縱然現時只有上海解封，但上海為高新科技重鎮，故對市場亦是正面消息。因上海在科技及消費類企業營收佔比較多，消息對零售消費及餐飲類股份有幫助，現時可以留意李寧(02331)，雖然股價目前受制廿天線，但其品牌效應較強，故可於55至56元附近部署，短線望廿天線59.5元水平，但未來陸續解封將有助股價挑戰五十天線水平。



維持長線只吼國企內房，新城碧桂園可短炒



人民銀行和銀保監聯合發布通知稱，首套住房貸款利率下限，可較LPR下調20個基點，按照現時的5年期LPR利率4.6%，全國範圍內首套房貸款利率可不低於4.4%。李偉傑預期下調首置住房貸款利率後，將不會進一步下調LPR，否則就會雙重減息，因美國加息下全球多種貨幣受壓，預期此後LPR減幅不會過於進取，減息與否亦要觀望美元走向。



李偉傑指，早前內房公布的銷售數字都不理想，現時推出措施支持剛性需求對市場實屬正面。至於值得留意的內房股方面，他提到現時尚未停牌的民企內房已捱過一劫，但前景難料，維持長線資金只宜部署國企內房看法。但他補充，細價民企內房波動性較大，而現時已較少出現民企內房債務問題惡化消息，但始終隔夜風險較大，可以考慮短炒個別民企內房，但須分注部署。他指若想博短線反彈，新城發展(01030)及碧桂園(02007)在市況穩定時有望逐步向上，初步以五十天線為反彈目標。

新城發展4月以來在3元水平明顯見支持。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場

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