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【虛幣世界】主要加密貨幣仍然下挫，比特幣三萬關演攻防戰

17/05/2022

　　主流加密貨幣仍然下跌，其中比特幣於30000美元上演攻防戰，而以太幣亦守於2000美元關口。3iQ Digital Asset研究主管Mark Connors認為，比特幣及主流山寨幣走勢與股市走勢吻合，受通脹及供應鏈影響，投資者對於風險資產更加厭惡，未來三到九個月加密貨幣市場或繼續震盪，比特幣可能跌至20000美元至24000美元有一定支持。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報30092.91(美元．下同)，升0.73%(24小時比較．下同)；以太幣現報2043.35元，升0.97%；艾達幣報0.5640元，升1.28%；瑞波幣報0.4279元，升1.28%。
　
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http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
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