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社距措施再放寬惟通關無期　本地零售餐飲股炒唔起

17/05/2022

　　港府今日(17日)宣布如期於本周四(19日)放寬第二階段的社交距離措施，堂食延長至午夜12時，酒吧、夜店等亦可重開，加上消費券及保就業計劃，本地零售餐飲股應可受惠，但或因本港和內地恢復通關無期，今日對相關股份股價刺激有限，僅周大福(01929)、周生生(00116)及利福(01212)可升2至3%，其他則微升甚或錄跌幅。

 

(資料圖片)

 

堂食延長至午夜12時　惟第三階段疫苗通行證本月底實施

 

    行政長官林鄭月娥表示，由於現時疫情平穩，風險可控，因此將如期於本周四放寬下一階段的社交距離措施，當中包括重開其他表列處所包括酒吧、卡拉OK、麻將館、夜店和郵輪，其中酒吧可營業至凌晨2時，最多4人一枱，但顧客人數上限為處所容納量上限的75%。食肆的堂食結束時間則由目前晚上10時延長至午夜12時，同枱人數上限維持每枱8人，惟宴會人數上限由20人增至120人。戲院最多容納人數，由容量的5成增至8成半，觀眾可以在場內飲食。另亦放寬室內體育場所，以及符合換氣量的健身中心運動時可豁免佩戴口罩。不過，她指現時疫情正處於膠著狀態，呼籲市民不要掉以輕心。


　　此外，政府提醒市民，第三階段「疫苗通行證」本月31日起實施，屆時所有12歲或以上的市民，除非取得新冠疫苗接種醫學豁免證明書，否則必須按相關要求接種新冠疫苗，方能符合疫苗通行證的要求。

 

中小企4月營業指數上升　零售飲食業尤佳

 

　　另方面，政府統計處近日公布，中小企業務收益的現時動向指數從今年3月在收縮區域的31.7顯著上升至4月的48.3，而未來一個月(即今年5月)的業務收益展望動向指數為53.4。按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在4月均較上月上升，特別是零售業(從21.2上升至53.1)及飲食業(從25.0上升至56.7)。


　政府發言人表示，受惠於本地疫情緩和、社交距離措施逐步放寬和新一輪消費券計劃，所有行業的中小企營商氣氛於4月均見明顯改善，尤其是零售及飲食業。整體就業情況亦略為改善。中小企對未來一個月業務情況的看法也轉好。值得一提，第一期消費券已在上月初發放，第二階段則於今年年中，與新登記合資格市民的消費券一併分期發放，同時新增兩間電子支付工具營辦商。


受惠保就業計劃　大快活佐丹奴等大派高息

 

　　另外，港府在防疫抗疫基金下推出新一輪「保就業計劃」，向僱主提供為期3個月(2022年5月、6月和7月)的工資補貼，當局預計相關補貼的資助額約390億元。過去兩年港府推出多輪保就業計劃，不少本地餐飲、零售股業績因而受惠，並可大派高息，其中快餐連鎖店大快活(00052)截至去年9月底止中期純利雖按年跌19.2%，中期息派25仙，較上年同期少16%，但TTM息率仍近6厘。經營中式食肆的稻香控股(00573)去年營業額28.36億元，按年升18.7%，虧損收窄至2123.2萬元，派末期息3仙，全年派息0.06元，按年增加一倍，息率接近7厘。


　　經營美容院的奧思集團(01611)，截至去年9月底止財政年度業績，收入8.3億元，按年增加56.2%；純利1.7億元，按年大增514%；派末期息16.5仙，全年共派0.22元，按年大增2.6倍，息率接近17厘。時裝零售股佐丹奴(00709)截至去年底止全年業績扭虧為盈，錄得淨利潤1.9億元；派末期息每股0.1元，全年派息0.165元，按年大增65%，息率高達10厘。

 

林鄭月娥：要向內地確認是否仍要本土零感染才可通關

 

　　至於本港和內地何時可以恢復正常通關，行政長官林鄭月娥上周二(10日)指，去年9月當港府與內地商討通關問題時，期間香港約有4個月沒有出現本土感染個案，而當時內地提出的一個通關先決條件，是香港保持本土零感染一段時間，現時無論是她任內或是下屆特首任內，要恢復通關，都要先向內地有關部門確認該通關先決條件是否仍然適用。食物及衛生局局長陳肇始於上周五(13日)出席立法會會議時則稱，通關條件須與內地商討，並非香港單方面可決定。

 

      本地餐飲股今日個別發展，大快活升1%收報14.2元，大家樂(00341)升0.16%報12.22元，敘福樓(01978)無升跌報1.07元，譚仔國際(02217)跌1.44%報2.74元，太興(06811)升0.88%報1.15元。至於零售股，莎莎國際(00178)升1.45%報1.4元，佐丹奴跌0.61%報1.64元，周大福升3.13%報13.18元，周生生升2.18%報8.43元，利福升2.33%報3.52元，國際家居零售(01373)升1.41%報2.87元。另商場收租股方面，領展(00823)升0.51%報68.75元，置富產業信託(00778)升0.44%報6.84元，九置(01997)升0.13%報38.1元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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