【專訪】陶冬：意大利勢力崛起，德拉吉「不惜代價」與俄脫勾（有片）

國際油價居高不下，意大利總理德拉吉近日與美國總統拜登會面時，提議成立一個石油消費國同盟。對此，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，這其實是今年第三次德拉吉為美國的主張背書，把歐洲拉上美國的戰車。

他指出，組成石油消費者聯盟的想法，美國一直有，也符合拜登政府拉群搞對抗的模式，但是借著德拉吉的口講出來卻別有深意。因意大利和德國、法國是歐盟的三大創始國，但其對歐洲事務的影響力遠不及德法，歐債危機後的存在感更低。

不過，隨著默克爾退出政壇，歐盟出現領導人真空。曾任美資投行高管的德拉吉，比較親美，在決策

時更願意承擔風險；他的異軍突起，填補了歐盟的領導人真空，也帶出了與默克爾時代截然不同的歐洲外交、

能源政策方向，乃至全球地緣政治的平衡。

陶冬預期，德拉吉的傳奇是在歐債危機中用「Whatever it takes(不惜代價 )」一句話，平息了當時的市場恐慌。如今估計他會「Whatever it takes」和俄羅斯脫勾，哪怕在能源供應上承受巨大成本。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載