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《神州經脈》政協召集科企開會　中國持美債四連降　滬指衝三千一

17/05/2022

　　上海進行最新一輪「抗原＋核酸」組合篩查後，顯示全市16個區都已實現社會面清零，但全市解封仍然需時。滬市周二早（17日）未明朗，午後在半導體、汽車、金融等板塊拉動下明確轉升，滬綜指全日收升0.65％，報3093.7點，三千一前止步。深市方面升更多，深成指升1.23％，創業板指漲1.62％。兩市全日成交7900億元（人民幣．下同），和上日成交水平相若，外資從陸股通淨流入59.6億元。

 

  （資料圖片）

　　野村國際駐香港首席中國經濟學家陸挺發表報告認為，中國第二季GDP增速為負的可能性愈來愈高。該行當前對中國第二季GDP同比增速預估還是1.8％，但下行風險不斷增加，市場共識未來幾周將向其預估下滑。同時，標普全球評級最新表示，中國持續對城市和鄉鎮採取封控措施，尤其是對上海的封控，已經對需求和商業運營造成衝擊。因此將中國2022年GDP增速預測從4.9％下調至4.2％，如果接下來還有其他重要經濟城市被封控，預測GDP會進一步下調至3.5％。

今日新聞精選

1. 國家發改委政研室副主任、新聞發言人孟瑋在發布會上表示，受新一輪疫情和國際局勢變化的超預期影響，經濟新的下行壓力有所加大。目前，國內疫情反彈得到有力處置，各項政策靠前發力、政策效應逐步釋放，相信正常的經濟秩序將快速恢復，經濟運行會很快回歸正常軌道。下一步，一方面下更大力氣抓好已出台政策落實。另一方面，抓緊謀劃增量政策工具。與此同時，孟瑋指出，將堅持綜合施策、精準調控，嚴厲打擊捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為，全力做好大宗商品保供穩價工作。後續，發改委將密切監測煤炭市場價格變化，對發現超過合理區間的立即進行提醒約談，必要時採取調查、通報等手段，引導煤炭價格回歸合理區間；對於存在涉嫌哄抬價格行為的，將移送有關部門依法查處。發改委還透露，正在研究修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，這次修訂的基本原則就是推動利用外資「總量增加、結構優化」，目的就是要繼續鼓勵外商投資，特別是鼓勵外資投向製造業、生產性服務業等重點領域，以及中西部和東北等重點地區。

2. 官媒《人民政協報》最新報道，全國政協把「推動數字經濟持續健康發展」作為今年重要協商議題之一，並於周二通過專題協商會形式進行協商建言。外界關注政協與科企會面是否代表中國將放寬對科技企業的監管。據外電報道，今次協商會約有100人參會，包括三六零(滬:601360)實控人周鴻禕和百度(09888)主席李彥宏，兩人都是政協委員。報道還指出，國務院副總理劉鶴計劃在會議上發表講話。此前，全國政協經濟委員會專題調研組由全國政協副主席高雲龍帶隊，在浙江和北京分別進行了遠程視頻調研及實地調研座談。《人民政協報》報道提及，數據作為數字經濟的核心生產要素，雖然具有普遍的使用價值，但資產屬性尚未充分體現，只有通過市場交易，才能完成從資源到資產、再到資本的「變現」過程，才能達到數字經濟的發展目標。全國政協經濟委員會本次實地調研了北京國際大數據交易所、推想醫療、北京市高級別自動駕駛示範區以及相關企業。

3. 國家財政部公布，今年1－4月累計，全國一般公共預算收入74293億元，扣除留抵退稅因素後增長5％，按自然口徑計算下降4.8％。其中，中央一般公共預算收入34571億元，扣除留抵退稅因素後增長4.5％，按自然口徑計算下降5.7％；地方一般公共預算本級收入39722億元，扣除留抵退稅因素後增長5.4％，按自然口徑計算下降3.9％。今年首四月累計，全國一般公共預算支出80933億元，比上年同期增長5.9％。其中，中央一般公共預算本級支出9636億元，比上年同期增長5％；地方一般公共預算支出71297億元，比上年同期增長6.1％。期內，稅收收入62319億元，扣除留抵退稅因素後增長3.7％，按自然口徑計算下降7.6％；非稅收入11974億元，比上年同期增長13.4％。其中，企業所得稅收入17119億元，比上年同期增長5.4％。個人所得稅收入5514億元，比上年同期增長11.4％。累計印花稅1909億元，比上年同期增長19.3％。其中，證券交易印花稅1250億元，比上年同期增長21.9％。

4. 內地新冠疫情確診個案持續回落。國家衛健委公布，周一（16日）全國報告新增確診病例175例。其中境外輸入病例13例，含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在福建)；本土病例162例，含58例由無症狀感染者轉為確診病例。新增死亡病例1例，為本土病例，在上海。上海市衛健委公布，周一上海新增本土新冠肺炎確診病例77例和無症狀感染者746例。上海已連續第三天在隔離管控外無新增新冠感染者，全市16個區都已實現社會面清零。不過，上海市汽車銷售行業協會發文指出，4月的新冠疫情對上海車市造成嚴重影響，全上海汽車經銷商因封控幾乎都處於停業的狀態，導致4月汽車銷售為零。此外，北京通報，16日新增43例本土確診病例和9例無症狀感染者，無新增疑似病例；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者。北京市疾病預防控制中心提示，當前社會面仍存在隱匿傳染源，疫情傳播尚未完全阻斷。
　
5. 克而瑞重點監測數據顯示，4月份全國50個城市開盤去化率跌至29％，較3月份下降6個百分點，其中六成以上城市開盤去化率環比下滑。數據更顯示長三角20個重點城市商品住宅成交面積同比下降69%，較3月份累計降幅擴大了11個百分點，上海、杭州、蘇州等五城線下銷售基本停滯，合肥、寧波等二線城市開盤去化率亦急跌。至於其他區域，京穗兩地樓市有回升現象，4月份北京開盤去化率穩步提升至45％，環比增加15個百分點，部分價格倒掛的樓盤即日售光，廣州開盤去化率回升至21%，環比增加2個百分點；部分二三線城市樓市繼續低迷，例如武漢、重慶、南京、昆明、天津、福州、青島等，到訪客戶轉化率低於6％，房企積極開展自救。杭州、成都等「新一線」城市先後出台新房策為樓市鬆綁。杭州放寬二手房交易政策，三孩家庭可多一個購房名額；成都最新規定，近郊住房不納入中心城區家庭住房總套數。

6. 美國財政部16日發布的月度國際資本流動報告（TIC）顯示，2022年3月，海外投資者淨減持973億美元美債。截至報告日，海外投資者持有美債規模降至7.6136萬億美元，為6個月以來最低。美債三大海外持有國當中，日本和中國當月均減持美債。其中，中國對美債的持有量降低了152億美元，由1.0548萬億美元降至1.0396萬億美元。中國已連續四個月減持美債，仍是美債第二大持有國，但持有總量跌至2018年12月以來逾三年最低。此外，人民銀行表示，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，將於下周一（23日）通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台，招標發行2022年第四期和第五期中央銀行票據。其中，第四期中央銀行票據期限3個月（91天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣100億元；第五期中央銀行票據期限1年，為固定利率附息債券，每半年付息一次，發行量為人民幣150億元。

7. 國家外匯管理局最新公布2022年4月份銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據。外匯局副局長、新聞發言人王春英解讀指，4月銀行結售匯延續順差態勢，順差規模為190億美元，與一季度月均順差基本相當，遠高於2021年同期水平；二是跨境資金淨流入環比增長，4月企業、個人等非銀行部門涉外收支順差162億美元，較3月增長57％。4月，貨物貿易跨境收支順差443億美元，來華直接投資項下資金淨流入184億美元，較一季度月均水平分別增長2％和6％，同比分別增長2.8倍和1.2倍。今年以來，貨物貿易、直接投資等實體經濟相關資金穩步流入，繼續發揮穩定跨境資金流動的基本盤作用。此外，4月服務貿易涉外收支逆差進一步收窄，對外直接投資延續平穩有序的發展態勢。

8. 國家能源局數據顯示，4月份全社會用電量6362億千瓦時，同比下降1.3%。累計1－4月，全社會用電量累計26809億千瓦時，同比增長3.4％。另據內媒報道，內地4月單月水泥產量同比大幅下降至1.95億噸，同比下降18.9％，為近十年同期最低水平。分析指，水泥產量下降主要由於需求恢復受阻。全國多個疫情復發地區管控嚴格，尤其是道路運輸不暢，同時受資金短缺影響，工程項目開工率偏低，水泥市場呈現旺季不旺行情。此外，工信部直屬信通院公布，3月份國內市場智慧手機出貨量同比下降40.4％，至2102.8萬部。3月份，5G手機出貨量同比下降41.1％，至1618.5萬部。今年1－3月，國內市場手機總體出貨量累計6934.6萬部，同比下降29.2％，其中，5G手機出貨量5388.4萬部，同比下降22.9％。得注意的是，今年以來，國內手機出貨量同比持續下滑。

9. 全球經濟前景充滿變數，美匯指數在周一紐約尾盤回落0.34%，但仍位於20年高位附近，報104.20。分析指，美元近期走強後正在整盤，可能導致波動。人民幣中間價連續兩日小幅上調，即期匯率（CNY）周二早則大幅高開197點子，全日飆495點，收報6.7472，創5月11日以來近一周新高。交易員稱，美元指數小幅回落，且上海疫情繼續呈現向好態勢，人民幣獲益走升；短期美匯強勢表現或暫歇，人民幣再度快速貶值的可能性不高。中信證券明明表示，中長期來看，美元指數或在二季度後出現拐點，伴隨中國基本面企穩，人民幣或重新走強。此外，若美元指數持續上行，並導致人民幣繼續加速貶值，或引發政策層面的調控。中國外交部發言人汪文斌周二表示，下一階段中國將繼續堅定不移地推動金融市場改革開放，進一步簡化境外投資者進入中國市場投資的程序，豐富可投資的資產準備，完善數據披露，持續改善營商環境，延長銀行間外匯市場的交易時間，不斷提升投資中國市場的便利性。

 

撰文：經濟通中國組

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