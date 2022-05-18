  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】加密貨幣普遍企穩，UST事件令投資者審視穩定幣

18/05/2022

　　加密貨幣幣價普遍企穩，目前比特幣升至三萬美元關口之上，比特幣亦略見支持，ALGO 和 MATIC 的漲幅均超過 7%。 SOL、CRO 和 ADA 從午盤下跌中恢復，上漲約 4%。Yield App首席執行官兼創始人Tim Frost分係指，UST崩盤事件意味著加密貨幣市場牛市結束，而且面臨著一個長期且痛苦得熊市，預計短期內都不會大幅攀升。

 


　　Tim Frost補充，UST無法承受擠提的問題，所以其他協議應該從UST這次災難中吸取教訓，並利用此教訓來開發下一代的金融產品，當下一次牛市來臨時則將會成就新世界的金融體系。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報30555.15(美元．下同)，升0.36%(24小時比較．下同)；以太幣現報2096.38元，升0.27%；艾達幣報0.5786元，升0.17%；瑞波幣報0.4396元，升0.36%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

178.000

異動股

00175

吉利汽車

13.820

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

95.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 177.500
  • 00175 吉利汽車
  • 13.820
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.050
  • 02333 長城汽車
  • 12.940
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 220.000
股份推介
  • 00732 信利國際
  • 2.180
  • 目標︰$2.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 61.000
  • 目標︰$64.50
  • 00008 電訊盈科
  • 4.260
  • 目標︰$4.84
  • 01999 敏華控股
  • 7.360
  • 目標︰$7.80
  • 00823 領展房產基金
  • 69.250
  • 目標︰$72.00
人氣股
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.080
  • 00388 香港交易所
  • 343.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.050
  • 00700 騰訊控股
  • 388.000
  • 00001 長和
  • 56.500
報章貼士
  • 01299 友邦保險
  • 89.150
  • 目標︰$84.00
  • 06988 樂享集團
  • 3.250
  • 目標︰$3.30
  • 00175 吉利汽車
  • 13.820
  • 目標︰$16.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/05/2022 08:15  京東集團(09618)首季盈轉虧近30億人幣，收入增18%

18/05/2022 08:04  新創建(0659)斥最多逾23億元回購股份，現價低於內在價值

18/05/2022 07:50  《華爾街內望》美國4月零售穩步上升，減緩衰退疑慮美股回升

18/05/2022 07:50  《匯市走勢》美元連續第2天走低，歐元英鎊上漲

18/05/2022 08:12  《國企紅籌》福萊特玻璃(6865)擬發A股可轉債籌40億人幣

18/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒２億人幣，買美團沽小米

18/05/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】四行調京東目標價，獨摩通調升看２３５元

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣普遍企穩，UST事件令投資者審視穩定幣
人氣文章

新聞>香港政情

【特區新班子】政府架構重組方案出爐　增設三副司長及兩個政策局
人氣文章

新聞>財經熱話

社距措施再放寬惟通關仍無期　本地零售餐飲股炒唔起
品味生活
生活
人氣文章

圖窮秘現．羅家聰

息低匯必貶，只差何時見
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】能源制裁「照妖鏡」　歐洲處境愈見尷尬
人氣文章

時事要聞

3款香腸含獸藥代謝物 動物實驗可損關節 近90%樣本高鈉半數高脂
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

Last Call！編輯精選母親節套餐：精緻巴黎時令菜、維港靚景清新澳洲海鮮、摩登英式中菜、極致A5和牛盛宴，媽媽無投訴！
人氣文章

Fashion

迷你名牌銀包：注目Louis Vuitton、Dior、Bottega Veneta款式，10款小尺寸銀包推薦！高貴實用兼備！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

珠寶首飾加持、金光閃閃的Met Gala！卡地亞Vintage鑽石頸圈最受爭議，Naomi Campbell將自己變成一件首飾？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏天易肚痛腹瀉、昏昏欲睡，反而要補？推介飲「五指毛桃炒扁豆豬骨湯」，補脾胃兼去濕
人氣文章
港大研究：逾2成青年失眠！嚴重隨時抑鬱焦慮！點先可以一覺瞓天光？
人氣文章
HPV非女性「專利」！男士易反複感染，有機會患「椰菜花」甚至這一種癌症
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2022 09:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2022 09:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2022 09:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/05/2022 09:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
財經熱話18/05/2022
【虛幣世界】加密貨幣普遍企穩，UST事件令投資者審視穩定幣
香港政情17/05/2022
【特區新班子】政府架構重組方案出爐　增設三副司長及兩個政策局
財經熱話17/05/2022
社距措施再放寬惟通關仍無期　本地零售餐飲股炒唔起
中國故事17/05/2022
《神州經脈》政協召集科企開會　中國持美債四連降　滬指衝三千一
專訪17/05/2022
【專訪】陶冬：意大利勢力崛起，德拉吉「不惜代價」與俄脫勾（有片）
財經熱話17/05/2022
【QQ前景】騰訊業務轉型難改增長放緩勢頭？績前眼看手勿動？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金