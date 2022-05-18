熊麗萍料京東次季業績續反映疫情影響 200元以下可留意

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

全城聚焦的全國政協數字經濟專題協商會上日召開，國務院副總理劉鶴表示，支持平台、民營經濟持續健康發展，此話不見驚喜；惟首提「研究具體措施」及「處理好政府和市場關係」，應如何解讀？京東集團(09618)首季經調整盈利勝預期，惟集團對前景審慎，直言是次疫情對線上線下消費「雙殺」，股價尚未反映？有傳汽車下鄉或於下月初出台，每輛車最多補貼5000元人民幣，利好作用有幾大？

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