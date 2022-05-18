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《午市前瞻》專家建議科技股續炒波幅 對騰訊首季業績不抱希望

18/05/2022

　　恒生指數半日收報20471，跌130點或0.64%，主板成交599.21億元。恒生中國企業指數報7014，跌62點或0.88%。恒生科技指數報4199，跌73點或1.73%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報359.2元，跌9.2元或2.5%，成交51.23億元；美團收報168.9元，跌4.8元或2.76%，成交32.45億元；阿里巴巴-SW收報88.05元，跌2.5元或2.76%，成交17.97億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(騰訊官網截圖)

 

科技股增長放緩  減低投資吸引力


　　港股今天高開71點報20674，惟早段未能承接升勢，曾倒跌逾200點。iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，即使國務院總理劉鶴表示支持平台經濟健康發展，但對於科技股股價支持作用有限，主要因為科技股增長放緩，盈利增長減少，令資金持續流走，加上美國聯儲局收緊貨幣政策，對於高估值的科技股較不利，相信此板塊接下來會以區間上落為主，建議投資者維持炒波幅策略，趁高減持科技股。


京東跌穿180元止蝕

　　
　　科技股之中，京東(09618)在上日收市公布季績，首季由盈轉虧近30億元；收入按年升18%至2397億元；經調整純利為40.32億元人民幣，按年增1.6%，優於市場預期。然而，股價低開近1%，早段曾跌近3%。溫鋼城指出，早前內地疫情持續爆發，京東業務大受影響，而4月的訂單取消率亦上升，惟上海正逐步解封，未來京東表現仍要視乎疫情發展。部署方面，溫鋼城認為京東走勢仍然向下，投資者可於190元水平吸納，並於218元水平食胡，跌穿180元就止蝕。


騰訊可於330至370元炒波幅


　　另一隻重磅科技股騰訊(00700)亦將於今天公布季績，溫鋼城預期公司同樣受疫情打擊，廣告業務增長不會太大，加上缺乏新遊戲推出，中央更規限遊戲時間，種種因素都對騰訊較不利。他續指，市場對今年騰訊的盈利預測將下調45%，對其首季業績不抱希望。部署方面，他建議投資者可於330元至370元之間炒波幅。

 

 

騰訊今天公布首季業績，股價表現偏弱。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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