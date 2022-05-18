【跌市買D乜】中移動息高盈利穩增兼潛在回購 除淨前炒上可追入？

港股近日表現疲弱，重磅科技股昨日急漲後今早(18日)回吐，個別舊經濟重磅股卻造好，其中中移動(00941)派發每股末期息2.43元，下周三(25日)除淨，除淨前有資金偷步買入，全日升逾2%，現價股息率仍達7.7厘。中移動除息高外，盈利平穩增長，潛在H股回購亦對股價具支持作用，加上集團承諾3年內派息比率升至70%以上，近期就獲摩通連番唱好，雖遭麥格理將目標價降至63.1元，但仍比現價高得多，是跌市穩陣之選。

(資料圖片)

料今年經調整每股盈利增6.5% 3年內派息比率升至70%

中移動是內地最大通訊服務供應商，今年首季營業額上升14.6%至2273.2億元人民幣，股東應佔溢利增長6.5%至256.24億元人民幣。移動客戶總數約有9.67億戶，其中5G套餐客戶總數達4.67億戶，5G網路客戶總數2.33億戶，累計淨增客戶974.6萬戶。有線寬帶3月淨增客戶343.3萬戶，今年首季累計淨增898.7萬戶，客戶總數2.49億戶。彭博綜合預估公司今年經調整每股盈利可按年增長6.5%，較2021年的4.5%略為加快。值得一提，中移動副總經理趙大春近日表示，目前中移動開通5G基站85萬個，擬年底實現全國市、縣城、區、鄉鎮的5G連續覆蓋以及重點區域發展，農村和重要場所的有效覆蓋。



另中移動擬從2021年起3年內逐步將派息比率提升至70%以上。在盈利持續平穩增長，加上派息比率提升，今年預測股息率為8.3厘，明年及後年將升至9厘及10厘。中移動當前市盈率約為8倍，對比歷史平均的13倍要低得多，估值相當吸引。

摩通：派息比率增股息吸引 潛在H股回購可撐股價

摩通早前發表報告指，中資電訊營運商預期未來數年非傳統固網業務的穩健增長勢頭會持續，並估計5G企業解決方案會由低基數中有較快增長，中國的5G滲透率於今年或達約70%，而電訊商提到近期疫情的爆發對其營運的影響有限。另中資電訊股首季業績表現理想，若股價回調恰為投資者提供良好買入機會，首選中移動，其10%的股息收益率有吸引力，料直至明年派息比率增加的能見度高，且潛在恢復H股回購或可為股價提供支持，予「增持」評級，目標價70元。

摩通近日再指，雖然傳統觀念認為收息股在加息環境可能處於不利地位，但研究顯示大中華區電訊公司的股價與美國十年債息變動的相關性非常弱，其中電盈(00008)及中移動最具防禦性，看好電盈媒體業務，並看好中移動股息率吸引，增長能見度高，以及有可能恢復回購。

中移動今年1月初公布，因人民幣股份發行已完成，在超額配售選擇權行使期於2月7日屆滿後，計劃購回不超過20.48億香港股份，涉及資金近千億元。

麥格理：5G上客量低營運成本高 目標價降至63.1元



不過，麥格理近日調整三大中資電訊股目標價，因5G上客量低及營運成本高。內地電訊企業5G部署完成約50%，惟網路利用率低，每用戶平均收入(ARPU)增幅較小，預計2021至24年移動收入維持平穩，寬頻收入年複合增長率5%，工業數字化收入複合年增長率則高達20%。因此，將中移動目標價由67.3元下調6.2%至63.1元，中國聯通(00762)由6.63元下調14.8%至5.65元，中國電信(00728)則由3.44元上調5.5%至3.63元，均維持「跑贏大市」評級。

高盛則對中移動2022至23年純利預測大致維持不變，但考慮人民幣兌港元匯價變動、股權成本由8.1%升至8.5%等因素，將其目標價由55.7元上調至58.9元，以反映更高的市場風險溢價和淨債務，維持「中性」評級。



林嘉麒：千億回購兼提高派息比率 料日後派息有增無減

元宇證券基金投資總監林嘉麒指，美國加息美元強，傳統收息股也一同被拋售，已跌至非常吸引水平，其中中移動股價回落至50元水平時，預測股息率高見8.35厘，而過去其派息升幅的百分比高，而就算派息下跌，其百分比跌幅也很小，意即收息相對穩定。作為收息股，一是收入穩定，二是派息穩定。何況集團已公布千億回購計劃及未來會逐步提高派息比率，現價息率日後大有可能有增無減，值得長線持有收息。

熊麗萍：50元有吸引力 盈利沒增長息率也逾8厘

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，中移動50元附近有吸引力，再跌空間不大，但股價只會陷悶局難望大升，不過在市況差下持有防守性股份很合理，而未來3年派息比率逐步提升至70%，現時派息比率亦已達六成，即使盈利沒增長派息一樣，息率也達8厘幾，現價息率亦逾7厘。

中移動今日升2.14%收報52.6元，成交21.48億元，中聯通亦升1.08%報3.76元，中電信則升2.5%報2.87元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉



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