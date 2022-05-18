【英鎊未升完？】鄭廣復：英國通脹再創逾40年高 鎊匯可望挑戰1.30

嘉賓：經濟通資深市場分析師 鄭廣復

英國統計局公布4月消費者物價指數（CPI）按年升9％，略低於經濟學家預估的9.1％，但高於3月份的7％，並創逾40年新高。數據出爐前有分析指，由於4月初家庭能源開支上漲54％，英國整體通脹會上升2個百分點以上。

不過，市場對英國通脹走勢仍有不同意見。有預測認為，通脹率將在今年內升至雙位數，但亦有分析認為，9％可能已見頂。富國銀行指出，烏克蘭衝突持續，能源和食品價格居高不下，英國今年平均通脹率將達到6.9％，預計英倫銀行將繼續加息。



鄭廣復指出，英鎊兌美元在數據公布前兩度挑戰1.25關口，惟在數據公布後急速回落至1.24邊緣，相信是因為通脹數據大致符合市場預期，故出現獲利盤所致，但由於英國昨天公布的4月份失業率下跌0.1個百分點至3.7％，為48年來最低，兩個數據皆令市場深化了英國通脹升溫的憂慮，英倫銀行進一步加息壓力亦增加，預期英鎊兌美元升至1.30附近才會遇到阻力，1.23則為短期支持。

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