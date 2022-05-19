  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】美股道指跌逾千點，加密貨幣再度失守

19/05/2022

　　受零售股影響，隔晚道指再跌逾千一點，令加密貨幣再度失守，以太幣（ETH）在過去24小時內下跌了4%，而BTC下跌了3%，Solana的SOL代幣下跌了7%，Decentraland的MANA代幣下跌了10%。有分析相信，隨著交易員對宏觀經濟風險和穩定幣市場的動盪做出反應，價格走勢可能會保持震盪。

 


　　

　　另外，Terra創辦人Do Kwon計劃將LUNA進行硬分叉計劃，包括空投新幣給現時持有LUNA的帳戶錢包，不過目前初步的民意發現，只有很少數的社區成員支持，假如硬分叉成功，屆時LUNA將會與UST完全分離。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報28930.20(美元．下同)，升0.75%(24小時比較．下同)；以太幣現報1933.77元，升0.97%；艾達幣報0.5111元，升1.03%；瑞波幣報0.4105元，升1.21%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

165.000

異動股

00700

騰訊控股

342.000

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

85.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 165.000
  • 00700 騰訊控股
  • 342.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.000
  • 02333 長城汽車
  • 11.900
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 198.900
股份推介
  • 00819 天能動力
  • 7.240
  • 目標︰$8.86
  • 08535 熒德控股
  • 0.435
  • 目標︰$0.50
  • 00732 信利國際
  • 2.120
  • 目標︰$2.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 61.000
  • 目標︰$64.50
  • 00008 電訊盈科
  • 4.250
  • 目標︰$4.84
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 342.000
  • 04252 政府綠債二五零五
  • --
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.000
  • 00388 香港交易所
  • 331.000
  • 00001 長和
  • 55.250
報章貼士
  • 02688 新奧能源
  • 111.700
  • 目標︰$125.00
  • 02217 譚仔國際
  • 2.750
  • 目標︰$3.14
  • 00836 華潤電力
  • 14.720
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/05/2022 09:29  道指急瀉千一點，騰訊(700)績差領跌恒指497點

19/05/2022 07:50  《華爾街內望》鮑威爾發表鷹派言論，道指暴瀉逾1100點

19/05/2022 07:50  《匯市走勢》避險情緒升溫，美匯指數雙日轉向再次迫近104

19/05/2022 08:21  【大國博弈】楊潔篪同沙利文通話，若美執意打「台灣牌」必採行動

19/05/2022 08:00  《神州頭條》財經報章頭版摘要:李克強稱果斷作為，加大宏觀調節

19/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒６億人幣，買中移沽騰訊

19/05/2022 08:43  【大行炒Ｄ乜】ＡＴＭＸＪ獲多間大行調價，摩通看騰訊４４０元

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】美股道指跌逾千點，加密貨幣再度失守
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》劉鶴支持平台經濟　70城新樓價環比轉降　滬指收跌
人氣文章

新聞>財經熱話

【跌市買D乜】中移動息高盈利穩增兼潛在回購　除淨前炒上仍可追入？
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

政府重組 增3副司長共添13高官57職 李家超：施政更聚焦
人氣文章

我要退休．羅國森

退休與退役
人氣文章

Foodie What’s On

【酒店點心放題】飲茶喇！5間必試任食點心推介：最平每位$168、指定時段85折、任食點心 + 龍蝦／鵝肝／水煮魚做主菜 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

抗拒房事，除了性交痛楚，還因為內心隱隱作痛？有些痛，潤滑劑和前奏也未必能解決 1
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

經常被遺忘的美顏好物：珍珠末！連古代美人也用來護膚！3種超簡單用法介紹！
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

露台事後煙引發偷情心癮！女友好心勸戒煙，竟成為出軌藉口？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會測試 | 30款香腸大檢閱！8成半香腸高鈉、5成高脂！2款含致癌物！廚師牌含禁用獸藥代謝物超標13倍？$10 Sadia雞肉腸入選最高分！（附所有樣本評分）
人氣文章
美麗華(00071)的「驚人優勢」
人氣文章
消委會測試｜半數嬰兒零食屬「糖衣陷阱」？人氣小饅頭、乳酪粒最多糖？哪些暗暗含鈉？即睇無糖、低糖零食清單！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2022 09:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2022 09:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2022 09:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/05/2022 09:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
財經熱話19/05/2022
【虛幣世界】美股道指跌逾千點，加密貨幣再度失守
中國故事18/05/2022
《神州經脈》劉鶴支持平台經濟　70城新樓價環比轉降　滬指收跌
財經熱話18/05/2022
【跌市買D乜】中移動息高盈利穩增兼潛在回購　除淨前炒上仍可追入？
財經熱話18/05/2022
【英鎊未升完？】鄭廣復：英國通脹再創逾40年高　鎊匯可望挑戰1.30
財經熱話18/05/2022
【騰訊預測】潘鐵珊：騰訊業績無憧憬　仲值得買入嗎？
財經熱話18/05/2022
京東季績符預期惟大行紛降目標股價挫　要趁低吸定要走?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金