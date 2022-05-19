林家亨：騰訊業績最快第三季好轉 回落保歷加通道底部宜撈

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

受累美國企業業績欠佳，隔晚（18日）美股急挫，幾乎抵銷近日的反彈幅度。市場避險情緒升溫，恒指兩萬關能否穩守？不過國務院總理李克強指要加大宏觀政策調節，利好政策在5月「能出盡出」，港股後市不用太悲觀？騰訊(00700)上季經調整盈利按年跌23％遜預期，股價難逃一跌？綠色債券昨日暗盤出師不利，跌穿100元，建議買入或長線等收息嗎？內地擬明年延長實施新能源車補貼政策，對刺激車市銷售有幾大幫助？

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