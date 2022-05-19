綠債今首掛「破發」 可趁機吸納長線持有？

政府綠色債券二五零五(04252)今天上市，惟表現欠佳，跌穿發行價100元，低見99.55元，為首次有港府發行的零售債券「破發」，相信是因美國加息速度較預期快，不利政府債券表現，加上市場上高息資產選擇多，孖展客又急於沽出，料短期難有好表現，但持有至到期應該無得輸，是否應趁其弱勢吸納長線持有呢？

(金管局綠色債券宣傳片截圖)

超購1.2倍遜預期比iBond差 暗盤價率先破發



政府綠債5月6日截止認購後，政府發言人公布初步結果，共錄得49.3萬人認購，涉資328.8億元，超購1.2倍，比市場早前估計超購3至5倍少，最終發行額為200億元。全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲5手。約15萬份認購4手或以下申請獲全數配發，餘下近34萬份申請均先獲發4手，並進行抽籤，其中約19.4萬份申請獲配發多一手。是次認購反應不及預期高，相比去年發售的第8批iBond(04246)共獲得70.9萬人認購，涉資500多億元，超購2.7倍，已見遜色。

綠債昨日(18日)在多個暗盤交易場已表現欠佳，輝立、耀才和富途3個交易場的暗盤價，收市全數低於發行價100元，其中輝立暗盤收報99.65元，每手帳面蝕35元；耀才及富途均收報99.95元，每手帳面蝕5元。

陳茂波：提供回報穩定綠色投資選擇 畢馬威中國：市場有一定需求

財政司司長陳茂波表示，政府首批綠色零售債券獲市民踴躍支持。這是全球至今發行額最大的綠色零售債券。推出綠色零售債券除了為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇，並繼續推動本地零售債券市場的發展外，亦可擴大香港的綠色和可持續金融產品種類，進一步鞏固香港作為區內以至國際首要綠色金融樞紐的地位。

畢馬威中國環境、社會及管治服務香港主管合夥人吳柏年則認為，認購數字反映投資者對相關債券有一定需求，政府是次發行正切合市場需要。政府主動讓零售投資者參與綠色和可持續金融市場，帶頭推動綠色金融市場發展，不但對香港債市發展起推動作用，亦加強香港作為亞洲綠色金融中心的地位。

美加息速度快不利政府債券表現 機會成本高不吸引

一般相信綠色債券價格遜預期，主要是因美國未來加息速度料較預期快，而港元跟美元有匯率掛鈎，美國假若持續加息，港元會跟隨，影響一眾政府債券表現，另亦不排除有投資者用孖展認購，本身沒有資金作支持，惟有盡快沽出。

此外，在加息周期之下，對於一眾機構投資者，目前市場上帶有利息回報的資產選擇多，如現時美國3年期國債息率高達2.885%，而最新金管局發行的外匯基金債券3年期收益率亦高達2.5%以上，而綠債保底息只有2.5%，又預期本港通脹依然低於外圍，難以超越2.5%，回報率恐遭其他資產拋離，故考慮到機會成本，綠債相對變得不吸引。



不過，始終綠債持有至期滿就可保本，又保證最少有2.5厘息，所以接近零風險，確適合低風險投資者，而若不買債券存入銀行的話，基本上無息，但若願意承受風險，買入高息股的息口回報會高於綠債。

林家亨：綠債不是iBond不可能爆升 惟長線持有無得輸

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，綠債之所以跌穿發行價，美國加息步伐加快只是其中一個原因，最重要是綠債不是iBond，綠債有ESG三個元素，即環保、社會企業責任及自我監管，三件事都需要成本，買綠債就要為這些成本出力，即要犧牲個人利益，追求少些回報，不等同一般商業回報債券。iBond屬商業回報債券，上市後升是必然，而綠債持有三年到期可保證每年都賺錢，但永遠不可能爆升。事實上，綠債一定要長線持有，短線就一定輸，總之短期無得升，長期絕對有得升，一年升2.5%，三年必賺7.5%，而綠債在本港股價算很硬淨，美國就有綠債今年以來跌了一成幾。

綠債半日收報99.75元，成交8.66億元，比發行價100元低0.25%，盤中高見99.95元，最低見99.55元。至於政府債券二四零六(04246)則跌0.4%報99.4元。

（經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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