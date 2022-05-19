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【FOCUS】盈利「滑鐵盧」　半價算「正常」？

19/05/2022

　　美國4月零售數據維持光鮮，但傳統零售商首季業績方顯真章，其中，全球老大Walmart(沃爾瑪)及市值千億的連鎖超市Target(塔吉特)雙雙「旺丁不旺財」，觸發美股「黑色星期三」。淨利急劇縮水的騰訊(00700)周四(19日)亦領銜恒指半日挫逾2%。

 


　　全球股市拋售潮未止，似顯示最大利空已從聯儲政策急轉彎，演變成通脹蠶食公司盈利；昔日明星股股價動輒較歷史高位打對折，是否意味已回歸「正常」？



零售巨頭旺丁不旺財



　　周二(17日)揭盅的美國4月零售銷售額剛錄連升四個月，坊間不乏「需求端面對高通脹仍強勁」的評論；惟零售股業績引發隔夜美股近兩年最大下挫，再揭示表面風光背後的殘酷真相。

 


　　由於零售銷售是未經通脹調整的數據，換言之，若計入40年一見的高通脹，美國人花費更多錢，實際獲得的商品及服務恐更少。此從美國沃爾瑪、塔吉特、好市多等幾大零售商過去12個月銷售額按年升幅節節走低，而庫存升幅卻攀上歷史新高可見一般。

 

 

 

(Walmart)

 


　　看看最新揭盅的沃爾瑪首季財報，營收按年升2.3%至逾1415億美元，惟淨利按年挫25%至僅20.5億美元，反映飛升的燃料、員工成本以及臃腫的庫存。其中，人們將更多預算投入食物而非新衣和其他日用品，令庫存增加33%至612億美元之鉅。公司最新下調全年每股盈利預期從原本的增長4%至6%至下跌1%，拖累股價暴瀉逾11%，錄35年最大跌幅。



過度修正隨時超想像



　　同命相憐的還有另一百貨零售商塔吉特，首季營收按年升4%，惟淨利按年重挫52%至僅10.1億美元；公司預計，全年僅燃料和運費成本就將比預期高出10億美元，拖累股價重挫25%，千億美元市值一夜之間蒸發四分一。

 


　　理論上應從高通脹中獲益的零售企業，遭遇業績及股價「滑鐵盧」，更難轉嫁成本的企業的處境更可想而知。高盛執行長David Solomon最新稱，「極度懲罰性」的通脹給經濟造成了負擔，該行客戶正在為經濟增長放緩和資產價格下跌做準備。

 


　　安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian同指，市場進入一個新的拋售階段，跟之前由加息、金融狀況收緊引發的擔憂相反，現在則由通脹侵蝕生活水平、企業盈利的擔憂推動。曾經「有買貴、無買錯」之稱的騰訊，公布上市以來最大季度利潤降幅，早市一度挫近9%似再印證此。

 


　　眼見明星股如ATM較史上最高價紛紛打了至少四折五折，是否意味已回歸「正常」？看看近有如小米、安踏，遠有如木頭姐旗下ARKK和剛宣布擬關閉的Melvin Capital，非理性推動的過度修正隨時超過你想像。

 

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