【筍工獻給你：立即登記嚟數碼港互動招聘博覽2022】

喺元宇宙打機、聽演唱會，大家都可能試過，但係面對元宇宙「來襲」，分分鐘下份工，你會喺元宇宙搵到！無論你依家係搵緊工，定想加入創科界，呢個活動都啱你！數碼港將會喺6月4日至6日舉行《數碼港互動招聘博覽2022》，為準畢業生同年青人提供金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能、大數據、區塊鏈以及網絡安全等各類創科熱門筍工。



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