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【跌市買D乜】內銀息高　經營穩健　四大行逆市靠穩

19/05/2022

      港股今日(19日)跟隨美股急挫，但也有在跌市中較穩陣的股份，其中內銀股派息政策穩定、股息率高，經營表現相對穩定，四大行包括工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、中國銀行(03988)及農業銀行(01288)，派息比率都穩定維持在三成水平，股息率高達7至9厘，且各有優勢，可視為避險佳選，而安永近日發表研究報告也指，今年首季內銀業績好轉，不良貸款率改善。

 

  (Shutterstock圖片)

 

中行農行息高　工行資產質素佳

 

      四大內銀去年盈利方面出現強勁復甦，皆錄雙位數增長，如經濟繼續向好，今年仍有不俗投資價值。除盈利平穩外，四大行股息收益率也很可觀，去年派息金額普遍較一年前有顯著的提升，其中建行、工行目前股價所對應的股息收益率超過了7厘，而中行、農行的股息收益率更超過8厘，中行、農行略勝一籌。

 

      另外，亦應比較內銀股的資產質素以提升防守性。去年在內地經濟狀況明顯改善下，四大內銀資產質素亦明顯提升，當中工行的不良資產比率下降最快，達0.16個百分點；而建行、農行則同步下降0.14個百分點，至於中行，則下降0.13個百分點。

 

　　最新一波新冠疫情為內地經濟添壓，人行減息紓緩經濟壓力的預期升溫，低息環境下銀行的淨利息收益率會受壓，這將會令內銀業績倒退；但建行、農行及工行的存款比例高，有助降低資本來源的成本，市場利率下降時仍可維持較高淨利息收益率。

 

安永：今年首季內銀業績好轉　不良貸款率改善

 

　　至於近日有關內銀的消息，安永發表研究報告指，中國上市銀行2022年第一季度業績相比2021年度有所好轉，42間A股上市銀行利潤淨額按年增長8.22%，較2021年第一季度增長速度上升3.67個百分點，第一季度末不良貸款率亦較年初進一步下降。不過報告同時提及，由於國內經濟仍處於復甦軌道，上市銀行繼續響應呼籲，向實體經濟讓利，降低企業融資成本，加上貸款市場報價利率下調的影響，導致其淨利息收益率收窄，利息收入淨額增長速度從2020年的6.91%下降到2021年的4.46%。


　　安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管梁成傑表示，去年宏觀經濟情況整體好轉，新冠疫情影響有所緩和，中國經濟增長速度回升，中國上市銀行業績保持增長趨勢，並且回升幅度顯著，具體包括營業收入增長穩健，利潤穩定復甦；不良貸款率由升轉降，資產質素有所提升；撥備覆蓋率及資本充足率提高，風險抵禦能力增強。另銀保監普惠金融部負責人毛紅軍表示，目前中國銀行業保持穩健運行，風險抵禦能力還是較強，整個銀行業不良貸款率是1.82%，保持在合理水平。

 

　　工行今日無升跌收報4.57元，建行同樣無升跌報4.49元，中行升0.33%報3.02元，農行無升跌報2.92元，交行(03328)升0.58%報5.21元，惟郵儲行(01658)跌0.35%報5.74元，招行(03968)跌2.97%報45.75元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

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