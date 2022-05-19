《神州經脈》房企發債示範名單擴容 盼政策「能出盡出」滬指高收

聯儲局主席鮑威爾發表迄今最鷹派言論後，周三晚（18日）美股再度經歷「小股災」，A場周四早（跟隨外圍大幅低開。但國務院總理李克強昨日在雲南主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會時指出，要穩地價穩房價，保持房地產市場平穩健康發展。與此同時，房企發債「示範名單」繼續擴容，房地產板塊在多重利好消息下最先反彈，光伏、風電等能源股亦紛紛加持，三大股指早盤跌幅已見收窄，午後更集體倒升，並維持至收市。

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滬綜指高收0.36％，報3096.96點，三千一前止步；深證成指彈0.37％，創業板指數亦揚0.5％。



公開市場連續第二日零投放零回籠，兩市全日成交8067億元（人民幣．下同），較昨日略增4.7％。外資循滬深股通流入逾51億元。



上海單日新增陽性個案繼續回落，且已連續5日所有本土確診病例和無症狀感染者均在隔離管控中發現。但上海持續近兩個月的嚴厲防控措施或已令中國經濟傷筋動骨，渣打最新將中國第二季度的增長預測由原先的3.5％，大幅下調至0.3％；另一外資投行高盛亦將中國次季GDP同比增速預測至1.5％，此前預測值為4％。高盛認為，疲弱的數據突顯了中國增長目標與防疫清零政策之間的緊張關係，而清零政策是中國增長前景的核心。



今日新聞精選



1. 中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪18日應約同美國總統國家安全事務助理沙利文通電話。根據美國白宮的簡短文告，兩人在通話時聚焦區域安全與核不擴散問題、俄烏戰爭以及美中關係中的特定問題。《新華社》則引述楊潔篪在通話中強調，近來美方在台灣問題上的實際行動與表態大相徑庭，如美方執意打「台灣牌」，在錯誤道路上愈走愈遠，必將把局勢引向危險境地。中方必將採取堅定行動維護自身主權和安全利益，我們說到做到。楊潔篪又稱，近期中美雙方在兩軍、氣變、衛生、農業等領域開展了一些對話，這是有益的，對話勢頭應保持下去。與此同時，美國財長耶倫出席七國集團財長及央行行長會議前見記者，證實正在拜登政府內部推動取消部分對華關稅。此外，加拿大貿易部長伍鳳儀表示，中國當局解除了對加拿大兩家最大穀物加工廠的油菜籽長達數年的進口禁令，意味著加拿大可以重新對華出口油菜籽。



2. 國家主席習近平18日在慶祝中國國際貿易促進委員會建會70周年大會暨全球貿易投資促進峰會上發表視頻致辭。他重申，中國擴大高水平開放的決心不會變，中國開放的大門只會愈開愈大。此外，國務院總理李克強昨日在雲南主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會。他在會議上指出，當前經濟下行壓力進一步加大，要果斷作為，看得準的新舉措能用盡用，5月能出盡出。確保上半年和全年經濟運行在合理區間，努力使經濟較快回歸正常軌道。他還提到，支持平台經濟、數字經濟合法合規境內外上市融資。穩地價穩房價，支持居民合理住房需求，保持房地產市場平穩健康發展。李克強強調，在做好疫情防控同時進一步暢通物流大動脈和微循環。提升國企核心競爭力，以有效舉措增強民企信心。李克強近日在雲南考察。據網上圖片和片段顯示，李克強在雲南大學與師生們交流期間，李克強沒有戴口罩，身邊大部分人亦沒有戴口罩。



3. 中紀委國家監委網站昨日通報，人民銀行貨幣政策司前司長孫國峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。同日，人行貨幣政策司召開主要負責同志職務任免宣布會，新任貨幣政策司司長鄒瀾已到任。公開資料顯示，鄒瀾在人行金融市場司歷任副巡視員、副司長、司長等職。近年來，鄒瀾以人行金融市場司司長的身份多次亮相人行季度統計數據新聞發布會以及國新辦發布會等。鄒瀾今年4月在人行一季度金融統計數據新聞發布會上，曾就房地產金融政策、金融支持小微企業等問題回應市場關切。而孫國峰亦出席同一場合，在會上解讀人行今年以來的貨幣政策。此外，在周三召開的國新辦支持中小企業紓困解難健康發展有關情況吹風會上，銀保監普惠金融部負責人毛紅軍表示，近期疫情對經濟運行造成了較大衝擊，一些受疫情影響嚴重的地區、行業的小微企業停工停產時間較長，經營收入不穩定，難以按期償還銀行貸款，銀行客觀上確實面臨一定的不良貸款反彈壓力。截至4月末，銀行業普惠型小微企業貸款不良餘額4476.21億元，不良率是2.18％，較年初持平。



4. 據內媒《財聯社》報道，繼龍湖、碧桂園、美的置業之後，旭輝集團(00884)擬於下周發行融資產品，涉及公司債及供應鏈ABS，覆蓋CDS及CRMW信用保護工具，最終將依據審批流程決定先後發行順序。同時，新城控股(滬:601155)擬於近期在銀行間市場發行一支中期票據，創設機構將同時發行信用風險緩釋憑證（CRMW）為該期中票提供信用保護，從而為此次發行保駕護航。此外，樓市鬆綁政策持續，江蘇省常州市市場利率定價自律機制公布，將調整常州市商業性個人住房貸款最低首付比例，將二套房首付比例由過去的60％大幅調低至30％；江蘇連雲港市明確，市區居民購買新房最高按購房款2％進行補貼。此外，據《澎湃新聞》引述知情人士透露，重慶市政府對當地房企金科集團(深:000656)制定了相關紓困措施。措施主要有三方面，包括分批發放紓困資金，以借款和質押項目股權的形式給到金科集團，目前已有3億元紓困資金到位；牽頭重慶的國企對以股權入股金科集團的事項進行談判，目前正在接觸的入股對像包括重慶渝富、重慶兩江新區產業發展集團、重慶城投、重慶地產集團、重慶發展投資有限公司等。



5. 中國商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會稱，當前，受多重因素影響，中國利用外資面臨諸多挑戰，但吸引外資的多方面有利因素沒有改變。商務部將繼續全力做好穩外資各項工作，為外資企業在華發展提供更優環境、更好服務。2022年1－4月全國吸收外資增速達到20.5％。另據商務部公布，以美元計算，1－4月中國企業承接服務外包合同額907億美元，執行額595億美元，同比分別增長12.6％和19.6％。其中承接離岸服務外包合同額514億美元，執行額331億美元，同比分別增長10.5％和15.1％。從國際市場看，1－4月，中國承接中國香港、美國、歐盟離岸服務外包執行額分別為507億元、429億元和283億元，合計佔離岸服務外包執行額的56.6％。



6. 國際金融協會（IIF）周三（18日）公布的數據顯示，全球債務總額升至創紀錄的305萬億美元以上，中美兩國在第一季的借款最多；而全球整體債務產出比（debt－to－out認沽證 ratio）則有所下降。數據顯示，中國的債務規模在第一季增加2.5萬億美元，美國增加了1.5萬億美元，而歐元區的負債連續第三個季度下降。分析顯示，包括新興國家和發達國家在內的許多國家，正在美聯儲引領下進入貨幣緊縮周期，這些國家的美元計價債務水平都很高。IIF報告認為，隨著央行推進政策緊縮以遏制通脹壓力，借貸成本攀升將加劇債務的脆弱性。對那些投資者群體沒那麼多元化的新興市場借款人來說，影響可能更加嚴重。IIF預計今年的經濟增長將明顯放緩，對債務狀況產生不利影響。「在中國的嚴格封控措施和全球融資條件收緊的背景下，預期中的經濟放緩可能會限制甚至逆轉債務比率的下降趨勢。」



7. 中國民航局發布《2021年民航行業發展統計公報》指出，2021年，新冠肺炎疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期。據初步統計，2021年，全行業累計實現營業收入7529.2億元，比上年增長21.5％；虧損842.5億元，比上年減虧187.1億元。其中，航空公司實現營業收入4245.1億元，比上年增長13.3％；虧損670.9億元，比上年減虧149.2億元。機場實現營業收入944.1億元，比上年增長7.9％；虧損246.2億元，比上年減虧14.1億元。另據Counterpoint Research的報告顯示，與2021年同期相比，自2022年的第六周以來至今，中國手機銷量已連續下降10周。除榮耀外，中國主要的手機品牌的銷售額同比均有不同程度的下降。小米(01810)因紅米K40s和紅米K50系列的推出，一度超越了上年的銷量，但這種反彈並沒有持續多久此外。此外，據《日經新聞》引述供應商報道稱，由於防疫封鎖導致供應鏈中斷並打擊消費者信心，小米、Vivo、Oppo這幾家中國內地主要手機製造業企業已通知供應商，未來幾個季度的訂單將減少約20％。



8. 聯儲局主席鮑威爾周二（17日）發表迄今最為鷹派言論，表示會持續加息至有明顯和令人信服的證據，顯示通脹已經回落。美元周三紐約時段停止連續3天跌勢，美匯指數在紐約尾盤升0.54％，報103.92。人民幣中間價止步三連揚，回調逾百點，即期匯率（CNY）周四早跟隨低開158點子，全日貶188點，收報6.7678，錄兩連跌。交易員稱，周三晚美股重挫，風險偏好趨冷令美元指數獲得支撐，人民幣跟隨調整，短期料繼續在6.75-6.8區間寬幅震盪。後面隨著上海復工復產，市場整體情緒會繼續改善。國際金融協會（IIF）周三公布的數據顯示，全球債務總額升至創紀錄的305萬億美元以上，中美兩國在第一季的借款最多。分析顯示，包括新興國家和發達國家在內的許多國家，正在美聯儲引領下進入貨幣緊縮周期，這些國家的美元計價債務水平都很高。數據顯示，中國的債務規模在第一季增加2.5萬億美元。

撰文：經濟通中國組

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