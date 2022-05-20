溫鋼城：小米11.5元有初步阻力 恒指20600水平分好淡

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

隔晚歐美股市繼續跌，惟港股ADR及夜期均未有跟隨，港股反彈未完？小米 (01810)首季盈轉虧，蝕逾5.8億人民幣，收入亦跌4.5%，智能手機業務收入及毛利倒退逾11%及近32%，對手機零件板塊有啟示？今次業績亦首次披露智能電動汽車等創新業務費用，有何亮點？招商銀行(03968)自前行長田惠宇被免職後，股價回落逾23%，最新公布由常務副行長王良接任，屬意料之中，股價能否迎修復？光伏股近期「靜雞雞，食雞批」，當中信義能源(00968)本周累升近一成二！最新消息指歐盟能源計劃出爐，對光伏股利好作用有多大？

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