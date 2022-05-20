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【逆中求存】中小型券商掀結業潮　許照中：本地券商缺乏政策幫助

20/05/2022

　　疫情、港股交投萎縮，科技及合規成本增加等多重打撃下，令原本經營困難的中小型券商雪上加霜。主打以零佣作招徠的本地券商一通今年3月突然結束營業，令業界大感意外，而截至本周三（18日），港交所年內已接獲最少14家證券行在交易所的停止營業通知，與去年全年僅錄得17家證券行在交易所的停止營業通知，數量至少已達去年全年數目的8成，可見結業潮情況加劇。

 

（一通官網截圖）


　　根據聯交所參與者市場佔有率報告顯示，今年3月，A組（按市場成交額計算排名首14位的經紀行）的市佔率按年上升4.16%至64.5%，B組（排名第15至65位的經紀行）的市佔率按年跌2.2%至30.5%，而C組（其餘經紀行）的市佔率按年跌1.96%至僅5%。數據顯示，逾六成的成交額均被Ａ組大行佔據，而C組中小型證券行市佔率進一步被蠶食。


　　除了港股交投萎縮外，隨著網上交易的需求增加，科技及合規成本亦上升。根據今年2月香港證券業協會對會員機構進行的資本市場問卷調查結果就顯示，對於本地證券業發展方面，有66%的受訪者認為新增的財匯局交易徵費及交易印花稅率的增加會影響市場的交易額下降，而在經營成本方面有44%的受訪者表示工資是公司最大的開支，亦有40%的受訪者表示資訊科技的成本升幅最大。

　
本地券商依賴單一股票經紀業務難以生存

　
　　六福金融主席及行政總裁許照中接受《經濟通通訊社》訪問時表示，現時不少已結業或瀕臨結業的本地證券行，它們一向過於倚賴單一業務，「單純依靠股票經紀佣金收入，肯定是愈來愈無得做」，現時券商已難以單靠賺取佣金來繼續營運，大部分本地券商在過去十多二十年內原地踏步，沒有盡量對客戶提供更多元化的投資服務，也沒有注意加強自己的競爭實力，「沒有試圖做大自己」，客戶便容易流失至其他提供更多服務的券商。


　　他認為，現時的港股成交額並不算大幅萎縮，只是處於近期的低點，相關情況受到眾多因素影響，如內地與香港的疫情，以及俄烏戰爭等國際不穩定因素，使目前投資者仍不敢入市，近期市場淡靜，相信大部分的港股成交額均來自對沖基金的相關活動。不過，他認為本地券商倒閉潮與港股成交額沒有太大關係，當中的最大因素為「市場有得做同無得做都無你份」。


　　他又指，現時不少散戶未能看通市場走勢不敢入市，市場活動完全局限於對沖基金等手上，而並非在散戶市場內，故大部分依賴散戶的證券商未能生存，料將會陸續結業。　


本地券商缺乏政策幫助 對李家超上任抱很大期望

 

六福金融主席及行政總裁許照中認為，本地券商倒閉潮最大因素為「市場有得做同無得做都無你份」。


　　他坦言，本地券商數十年來缺乏政府的政策幫助，在香港成功發展成為主要國際金融中心，國際投資資金匯聚本港當下，本地券商無法從中得益，甚至逐漸被邊緣化，或最終像現在一樣被踢出局，令人氣餒。


　　對於李家超當選新任行政長官，許照中直言：「希望他會注意到這個情況，給本地金融服務業界一個更好的存活與發展機會。」他指出，由於李家超並非來自傳統殖民地政府文官管治架構，可能有不同的視野與思維，對李家超抱有很大的期望。


　　面對現時行業的情況，許照中表示，六福金融與一般面對經營困難的本地券商不同之處在於並不單一依賴證券經紀服務收入，儘管經紀佣金收入仍屬十分重要的一環，但亦有融資業務與不同類型金融投資產品交易服務，以及其他各類投資顧問等服務，收入比較多元化，六福金融同時具備多種牌照，能滿足客戶不同的交易需求。

　
六福金融朝著財富管理經營模式轉型 銳意拓展大灣區

　
　　他表示，公司今年已踏入創立以來的第11年，儘管仍可立足市場，但經營實在並不容易，尤其是過去先是面對歷來僅見的社會動盪事件，繼而又碰上直到現在還是沒完沒了的疫情。


　　他認為，公司在過去十年來的發展可算是平穩但難賺錢，尤幸股東的投資資金依然得以保存無缺，沒有輸掉，又指公司在過去兩三年內，正朝著財富管理的經營模式轉型，客戶對此反應很正面，在開拓新客源方面也朝著上述方向發展。他又指，粵港澳大灣區是公司的發展目標，而且早已在內地不同地方進行部署，包括珠海橫琴、廣州及上海等地也設立了代表處。　


C組經紀行盈利非由收入帶動 靠成本節省


　　根據證監會數據顯示，在總收入方面，去年A組及B組的總收入均分別按年升29.4%及19.6%至268.22億元及406.35億元，但C組的總收入卻按年跌6.3%至268.01億元，在大型券商按年錄得雙位數字的升幅之際，中小型券商錄得降幅。

 

　　儘管C組的去年淨盈利按年升46.5%至53.21億元，但並非由收入帶動，細看下，在成本方面，去年C組薪金及員工福利按年跌13.6%至78.99億元，其他間接成本及利息開支則按年跌14.1%至135.81億元，可見去年盈利中，有不少均來自成本節約的貢獻，但在收入下跌的情況下，「節衣縮食」終有無衣可節，無食可縮之日，未來中小型券商面臨的挑戰不容小覷。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

 

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