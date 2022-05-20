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【逆中求存】耀才：成交縮令證券業面臨困境　續靜市擴張升級系統

20/05/2022

　　在新冠疫情下，各行各業都掙扎求存，加上港股市況疲弱，交投萎縮，科技股監管風暴令各大科技巨頭股價一蹶不振，券商行業首當其衝受影響。隨著傳統的「經紀制」被市場淘汰，在面對行業激烈的競爭下，中小型券商已不可依賴單一的經紀業務。另一方面，市場對線上交易系統的要求愈來愈高，加上監管部門推出新措施，如今年第四季將實施港股實名制，中小型券商為了滿足相關要求，或需投放大量資源以提升配套，亦大大增加營運成本。面對市況疲弱及市場競爭下，本地券商如何作出變革，將考驗其轉危為機的能力。

 

耀才證券行政總裁許繹彬表示，在結業潮下，由其他證券行來耀才開戶客戶數量增長50%以上。


　　耀才證券(01428)行政總裁許繹彬接受《經濟通通訊社》訪問時表示，本次香港證券業結業潮主要是中小型證券行，以一通為例，過去5至10年社會不斷變化，但其交易系統一直都沒有進一步改革及發展。他指出，近年網上交易盛行，出現許多新的配套，網上及手機落盤已淘汰傳統電話或經紀落盤，加上他們沒有投放研發，當遇上現時成交萎縮的情況，成本顯著增加。另外，今年尾將推行股票實名制，以及一些新股市場的「新玩法」，都令證券行需要投放資源更改及升級交易系統，加上前景不明朗，因此寧願選擇結業。


市況差及成交萎縮令證券行業面臨困境


　　根據港交所數據顯示，今年首季港股日均成交金額按年大跌35%至1465億元，期內，只有17家新股上市，集資額只有149億元，按年大減89%。而4月每日平均成交金額只有1167.1億元，按年跌25.1%，按月跌33.3%。4月證券市場成交金額為2.1萬億元，按年跌29%，按月更銳減47.8%。


　　許繹彬指出，新冠疫情爆發後，2020年不論是美股及港股成交及點數都創新高，催生許多「概念」，如未有盈利的科網股、宅文化等，但2021年始終回歸現實，投資者開始重新重視企業盈利能力，加上今年美國突然收水，利息成本增加，令那些企業的生意更為艱辛。他續指，現時恒生指數以科技股及中資股為主，在兩者皆受壓的情況下，恒指反覆向下，令投資意欲減少，驅使成交萎縮，才令證券行業面臨困境。


　　許繹彬指出，耀才開業至今27年，上市亦已12年，由第一日至今已經推行網上落盤，系統升級及研發等的成本有限，現時成本主要為伺服器及擴寬落盤渠道等，但如果是一些中小型證券行需重新配置及加強網上系統，研發成本就是百上加斤。


耀才繼續靜市擴張 近期開戶數增長50%以上

 

（資料圖片）


　　許繹彬強調，耀才一直奉行「靜市擴張」的策略，吸納更多不同客源，同時升級系統、加強系統網絡、保安及擴寬落盤渠道等，做好準備迎接旺市。他又指，耀才多年來建立好與客戶的信任，在疫情下營商策略不變，依照保持200多位客戶服務員24小時協助客戶，其分行亦是7天營業，14個營業點可媲美中小型銀行，從而令客人對耀才有信心。他續指，耀才在疫市下會繼續增加前線員工人手，以及IT人才，務求可維持優質服務。許繹彬指出，在結業潮下，由其他證券行來耀才開戶的客戶數量比去年同期增長50%以上。


　　被問及耀才有否進軍大灣區的計劃，許繹彬指出，許多公司都想到國內發展業務，但需留意其法制有沒有配合，例如現時港資企業若想到內地發展都需尋求合作，如果有一日可在國內百分百全資擁有，耀才一定會拓展國內市場，或在內地新增營業點，惟現時仍需留意中證監的法制改變，強調耀才有密切關注。


重新調低交易徵費及印花稅或可刺激成交


　　至於早前港府增加交易徵費及交易印花稅率，許繹彬認為，成交整體有偏靜，當中高頻交易者成本增加，「轉身」都更難，要看準機會才會落手，印花稅增加的確令高頻交易者客戶交易量減少，從而亦令成交萎縮，形成「齒輪效應」，間接令中小型證券行生意減少。他續指，如果相關徵費及稅率可調低，或許可刺激到成交量，從而令證券業前景變得更好。


　　對於政府應該如何協助行業，許繹彬認為最重要用得其所，例如資助行業提升電腦系統、強化交易系統及配套等等，以做好準備迎接經濟復甦會更好；若只給予金錢支援，企業用不得其所是沒有意思的。

 

撰文：經濟通記者張煒權

 

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