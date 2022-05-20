《神州經脈》五年期LPR超預期降 人幣日飆千點 滬指周漲2%

國務院總理李克強在雲南表態「要果斷作為，看得準的新舉措5月能出盡出」後，人民銀行周五（20日）早上出手，大幅下調5月五年期貸款市場報價利率（LPR）至4.45%，較4月下調15基點，為今年1月以來首次調降，且下調幅度超市場預期；不過，一年期LPR持平3.7%，為連續第四個月不變，預期降5基點。由於住房按揭貸款多以五年期LPR定價，人行大幅調降該政策利率，顯示中央拯救房地產市場的態度更堅定明確，亦顯示金融加大力度為實體經濟紓困，有助於中長期貸款回升。

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考慮到人民幣與美元的利率背離、以及仍然強勁的資本外流，渣打認為，一年期和五年期LPR在未來一個月有進一步下調的空間。政策利好大市，滬深兩市今早高開，市場氣氛明顯回暖；午後人幣即期曾飆漲近一千點，與離岸價雙雙收復6.7關口，亦帶動A股升幅進一步擴大，煤炭、釀酒、金融等板塊炒高。滬綜指高位收市，全日漲1.6%，報3146.57點，企穩三千一，全周亦升2%；深證成指彈1.82%，創業板指數亦揚1.69%。



人行今日進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購，以全口徑計全周淨回籠100億元。兩市全日成交9207億元，較昨日漲近14.1%。外資前來贈興，全日流入逾142億，為去年12月以來近半年最大淨流入。



今日新聞精選



1. 美國國家安全顧問沙利文表示，總統拜登可能在未來幾星期，與中國國家主席習近平通話。不過，他稱本周初與中央外事辦主任楊潔篪通話時，沒有商議兩國領導人通話事宜。拜登較早時坐空軍一號專機出發，展開上任後首次亞洲之行，將會到訪南韓和日本，並宣布啟動「印太經濟框架」。在北京，外交部發言人汪文斌周五表示，希望美國不要在亞太密謀分裂對抗，也不要在該地區製造動盪與混亂。汪文斌指出，中方注意到沙利文日前表示，拜登總統此次亞洲之行並非與中國搞對抗。希望美方言行一致，同地區國家一道共商亞太團結合作，而不是密謀分裂對抗之策，共建亞太開放包容的朋友圈，而不是拼湊封閉排他的小圈子，多做有利於亞太和平與發展的事。至於「印太經濟框架」，中方認為任何地區合作框架都應順應和平與發展的時代潮流，增進地區國家間的互信與合作，不應針對第三方或損害第三方利益，不應帶有明顯的選擇性、排他性。



2. 上海因疫情封控，多項經濟數據同比大跌。上海市統計局公布，1－4月，上海市固定資產投資比去年同期下降11.3%。三大投資領域中，城市基礎設施投資比去年同期下降21.4%；工業投資下降17.7%；房地產開發投資下降10%。1－4月，上海市實現社會消費品零售總額5099.25億元人民幣，比去年同期下降14.2%。分行業看，1－4月批發和零售業實現零售額比去年同期下降13.4%；住宿和餐飲業實現零售額下降24%。4月上海社會消費品零售總額按年大降48.3%。4月上海規模以上工業總產值按年降61.5%；1至4月，規模以上工業總產值同比去年下降12.5%。今年1至4月，上海商品房新開工面積426.56萬平方米，下降47.1%。其中，住宅新開工面積227.45萬平方米，下降38%。商品房銷售面積425.94萬平方米，下降17%。其中，住宅銷售面積361萬平方米，下降9.9%。



3. 加拿大政府決定跟隨盟友，禁止中國華為參與當地5G網絡建設，同時被禁的還有中興通訊(00763)(深:000063)。華為發言人表示，對決定感到失望但不驚訝，認為這是源於美國政治壓力的政治決定，對加拿大政府需要這麼長時間才作出表示意外。五眼聯盟中的美國、英國、澳洲及新西蘭早前已決定禁用華為。加拿大的供應商如果經已安裝有關設備，需要停止使用及移除，不會獲得賠償。加拿大這個決定將受到拜登政府的歡迎，後者一直試圖讓各國都棄用華為。美國聲稱讓華為參與當地5G網絡建設會令加拿大人更易被監視，北京當局亦可能迫使華為參與網絡間諜活動，聲言會重新考慮是否與使用華為設備的國家分享情報。華為多次否認指控。中國駐加拿大大使館對此嚴重關切和強烈不滿。加方上述錯誤作法必將損害加方國際形象和自身利益。中方將全面嚴肅評估這一事件，並採取一切必要手段維護中國企業的合法權益。



4. 內地新冠疫情小幅反彈，全國本土陽性個案重返千一宗水平，四川疫情持續升溫，單日陽性突破百宗；上海連續五日社會面清零的成就亦斷纜，周四（19日）有3宗無症狀感染在管控區外被發現，青浦區一地被升級為中風險。上海市衛健委通報，昨日上海新增本土新冠肺炎確診病例88例和無症狀感染者770例，無新增死亡病例。北京新冠疫情仍處於膠著狀態，北京市衛健委通報，19日北京新增50例本土確診病例(含6例無症狀感染者轉確診病例)和12例無症狀感染者，無新增疑似病例；新增1例境外輸入確診病例，無新增疑似病例和無症狀感染者。國務委員兼外長王毅指出，中國堅持動態清零總方針，目的是以最快速度、最低成本阻斷疫情傳播，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。這既是對中國人民負責，也是為世界擔當。此外，康希諾生物公布，世界衛生組織將重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）（商品名「克威莎」）列入緊急使用清單。



5. 市場監管總局副局長蒲淳在國新辦發布會表示，深入實施公平競爭政策，把維護公平競爭作為發揮市場機製作用、建設全國統一大市場的著力點，堅決貫徹中央關於公平競爭政策的決策部署，統籌完善競爭規則和強化競爭執法，統籌線上線下一體化監管，更加註重遵循市場一般規律，更加註重強化法治化舉措，更加註重防範化解競爭失序風險，有力維護市場公平競爭秩序。不斷健全公平競爭制度，設置好「紅綠燈」，加快建立全方位、多層次、立體化監管體系，實現事前事中事後全領域監管，依法規範和引導資本健康有序發展，持續提升競爭監管效能。此外，銀保監召開通氣會，相關負責人在會上表示，銀保監持續加強和改進公司治理監管，推動包括中小銀行在內的金融機構深化公司治理改革，並將此作為防範化解風險、實現高質量發展的重要手段。重點查處大股東違規質押、股權嵌套、股權代持等股權問題，通過信貸、債券、貼現等手段違規輸送利益問題，以及內部人控制和大股東操縱掏空機構等問題。



6. 國務委員兼外長王毅主持金磚國家外長視像會晤。他在提到烏克蘭局勢時表示，金磚國家在烏克蘭問題上應繼續堅持獨立自主、客觀公正。毅重申中方立場是勸和促談，又說輸送武器換不來烏克蘭的和平，制裁施壓解不開歐洲安全困境。中方支持並期待俄烏雙方繼續和談，呼籲北約、歐盟同俄羅斯開展全面對話。中國反對將國際經濟金融合作武器化，反對脅迫其他國家選邊站。國家主席習近平19日在金磚國家外長會晤開幕式上發表視頻致辭。習近平強調，發展是新興市場國家和發展中國家的共同任務。面對當前各種風險挑戰，加強新興市場國家和發展中國家團結合作，比以往任何時候都更為重要。五國要同更多新興市場國家和發展中國家開展對話交流，增進理解互信，拉緊合作紐帶，加深利益交融，讓合作的蛋糕愈做愈大，讓進步的力量愈聚愈強。



7. 媒《澎湃新聞》引述知情人士報道，騰訊(00700)內部發放通知，對旗下平台與內容事業群（PCG）體育業務進行組織架構調整，當中六大業務組被撤銷，裁員可能波及上百人。《通知》中提到的被撤銷的部門包括籃球、足球業務中心及運營組；綜合業務及大項目中心及運營組；市場營銷中心；產品中心及增值產品組；平台研發中心及推薦平台組；畫像與算法組。此外，近日有市場消息稱字節跳動游戲發行業務線裁員80%。對此字節跳動旗下遊戲業務板塊朝夕光年相關負責人回應稱，該信息不實，部分業務確實有調整，但無大規模裁員。資料顯示，去年11月，字節跳動CEO梁汝波宣布成立六個業務板塊，包括抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok。朝夕光年為字節跳動旗下游戲業務板塊，負責游戲研發與發行，面向全球用戶與開發者，提供頂級游戲和打造玩家社群。



8. 人民幣中間價小幅回升，即期匯率（CNY）今早大幅高開480點子，早盤升幅一度收窄；午後與離岸價雙雙收復6.7關後，升幅進一步擴大，即期盤中高見6.6686，全日飆漲938點，收報6.6740，止步兩連貶，收盤價創5月5日以來兩周新高。交易員稱，隔夜美匯繼續下滑，再加上今日LPR超預期下調表明中國穩增長持續加碼，市場對經濟基本面觸底反彈的預期增加，這也助升人民幣；短期料匯價繼續寬幅震盪。華泰證券首席宏觀經濟學家易峘最新點評稱，人民幣更大規模貶值的真正尾部風險，來自對宏觀和政策預期的不確定性，利差和匯率變化都是結果而不是原因；但從短期走勢看，人幣貶值的動能有所緩和。

撰文：經濟通中國組

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