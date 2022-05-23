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【陶觀天下】美通脹蠶食盈利　日經濟陷入衰退

23/05/2022

　　美聯儲首啟大碼加息，並放狠話通脹不回落就不罷休，立刻招致資本市場恐慌，更有不少金融界重磅人物發聲，警告美國面臨非常高的衰退風險，將對後疫情時代的經濟復甦勢頭帶來重大打擊；與此同時，日本上月通脹率達到2.5%，是過去13年首次超過政策目標，但這並非反映日本經濟的逆轉，日本銀行還在苦索著擺脫經濟泥潭的良方。新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。


　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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