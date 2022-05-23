【虛幣世界】比特幣暫企穩3萬美元，料上方仍有一定阻力

上周五（20日）美股高收，而整個周末的加密貨幣市場較為平靜，比特幣暫時企於30000美元之上，以太幣亦略為企穩於2000美元，其他加密貨幣如AVAX漲幅超過8%，SOL和TRX均上漲超過5%，但市場分析相信加密貨幣熊市仍未過去，預計仍需要維持一段時間。



加密基金BitBull Capital首席執行官喬．迪帕斯誇萊 (Joe DiPasquale)認為，比特幣設法保持了上周的支撐位，甚至嘗試了區間突破，然而31000至32000美元仍然是一個強大的阻力位，比特幣需要成功突破之後，才能看到更多的上行空間。他認為加密市場尚未看到強勁的好友出現，並且BitBull已經計劃開始消極的價格行動。



據經濟通據數顯示，比特幣現報30317.68(美元．下同)，升0.08%(24小時比較．下同)；以太幣現報2043.57元，升0.02%；艾達幣報0.5449元，升0.61%；瑞波幣報0.4234元，升0.40%。



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php



又或者去Down App:

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載