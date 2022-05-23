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潘鐵珊：四藍籌新貴納入後對大市影響不大　東方海外值博率最高

23/05/2022

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊　

 

　　季檢結果大爆冷！4隻藍籌新貴分別是中芯國際(00981)、東方海外(00316)、中升控股(00881)及中國宏橋(01378)。除了東方海外，另外三隻股份均走勢疲弱，如何解讀恒指公司決定？哪隻新貴追得過？至於龍頭科技股的的權重有變化，騰訊(00700)獲上調權重至8%，京東(09618)的權重上調幅度則最大！最新變動對股價有幾大影響？

 

 

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