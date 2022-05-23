恒指新貴皆逆市造好東方海外飆逾半成 邊隻最值博？

恒指公司於上周五(20日)收市後公布季檢結果，新納入4隻恒指成分股，其中東方海外(00316)及中國宏橋(01378)爆冷獲納入，股價均逆市飆逾半成，前者股價更再創上市新高，而遭剔除的瑞聲科技(02018)則跌逾半成。

(東方海外網頁截圖)

蔚來獲納入科指 京東權重增至2.58%

除東方海外及中國宏橋外，大熱門中芯國際(00981)和黑馬中升控股(00881)亦獲納入恒指成分股，剔除瑞聲科技，成分股數目將由66隻增加至69隻，將於6月13日起生效。恒生中國指數方面，則會加入聯想集團(00992)，將翰森製藥(03692)剔出，成分股數目維持50隻。科指方面，加入蔚來(09866)，剔走ASM太平洋(00522)，成分股數目維持30隻，另蔚來同時被納入恒生綜合指數。



四隻藍籌新貴中芯、東方海外、中升及中國宏橋，佔恒指權動分別為0.6%、0.27%、0.26%及0.18%。其他藍籌權重也有調整，匯控(00005)權重增至8%，騰訊(00700)亦升至8%，友邦保險(01299)降至7.96%，美團(03690)降至6.71%，阿里巴巴(09988)降至6.48%，京東集團(09618)則由1.66%增至2.58%。

中金：對四新藍籌及聯想蔚來股價正面 被動資金或6月10日調倉

中金發表研究報告指，恒指公司公布季度檢討結果，相關公司股價或有異動。潛在被動資金方面，對中芯國際、中升控股、中國宏橋、東方海外、聯想、蔚來等有正面影響；對ASM太平洋、瑞聲科技、瀚森製藥等有負面影響。惟由於蔚來是二次上市公司，因此無法被納入港股通範圍。被動資金或選擇在生效前一個交易日，即6月10日調倉，預計屆時相關股票成交或出現「異常放量」情形，特別是在尾盤。



另中金指，恒指成分股數量由66隻增加至69隻，由於距離80隻的目標依然存在較大差距，接下來以6月30日為考察截止日期的半年度調整時的擴容步伐加速可能需要更加顯著。

東方海外中國宏橋股價已大升 小心「染藍魔咒」無以為繼

其實，東方海外及中國宏橋染藍最令市場意外，故今日股價表現最佳，但兩股之前股價升幅大，其中東方海外自2020年11月起拾升軌，至今累升逾3倍，單計今年則已飆升27.2%，市值達1607億元，而從事生產與銷售鋁製品業務的中國宏橋受惠資源價格大升，今年累升18.5%。另兩股均為經濟周期股，在歐美經濟或衰退的憂慮下，中長線持有要小心。至於從事汽車經銷業務的中升控股，年初至今累跌14.64%，但或可憧憬下半年芯片供應緊張情況紓緩，業績或可回暖。而中芯雖年初至今累跌12.75%，卻有機會受中美關係持續惡化影響。

值得留意的是，2016年9月染藍的瑞聲，染藍時市值逾千億元，惟目前市值僅211.5億元。近年也有多隻股份染藍後股價即走弱，被指為「染藍魔咒」，其中碧桂園服務(06098)去年6月染藍，至今累跌約六成；海底撈(06862)及阿里健康(00241)同於去年3月染藍，至今分別累挫約七成半及八成。至於去年9月遭剔出的交通銀行(03328)至今反累升近一成半。





潘鐵珊：料此次調整不會拖累指數 東方海外最值博

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊於今日《開市Good Morning》節目指，恒指早前已納入不少科技股，科技股佔恒指比重已多，故今次不再納入應是希望有更多元化分布，下次內需股也有機會被納入，而此次調整應不會對指數造成很大拖累，其中東方海外估值仍低，獲納入成分股有穩定作用，中國宏橋股價亦應可平穩向上，因資源價格短期料不會回落，未來科技股走勢料對大市影響更大。

潘鐵珊又指，四隻恒指新貴中，東方海外值得考慮買入，雖股價已升了不少，但公司航運方面做得出色，息率高市盈率低，而其股價近期沒怎麼回落過，周線圖挨住上升軌，在納入成分股前料股價難跌，不過現價買入要控制注碼，跌穿220元離場，初步目標280元。另中國宏橋也表現不錯，惟今日除淨可待股價稍回落再作部署。而中升在其行業中不算特別平，同業永達汽車(03669)更值博。中芯受外在因素影響，經營環境艱難，難升破17.5元。另京東及騰訊等科技股如因權重調升帶動股價上升應趁機離場。

東方海外半日升6%收報258元，中國宏橋升6.67%報9.76元，中芯升2.09%報16.62元，中升漲0.39%報52.1元，惟蔚來跌1.92%報132.8元，聯想跌3.25%報7.75元，瑞聲科技則跌6.29%報16.4元。而此前中金預期有望染藍卻最終落空的百度(09888)、快手(01024)和京東健康(06618)則分別跌1.21%、6.67%及4.02%，恒指權重明顯提升的京東則升0.28%報212.2元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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