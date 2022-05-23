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《午市前瞻》

23/05/2022

　　恒生指數半日收報20327，跌389點或1.88%，主板成交592.6億元。恒生中國企業指數報6965，跌155點或2.19%。恒生科技指數報4150，跌134點或3.13%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報343.2元，跌9元或2.56%，成交28.99億元；美團收報166.3元，跌6.7元或3.87%，成交25.36億元；阿里巴巴-SW收報84元，跌4.05元或4.6%，成交20.65億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

 

 

(中升官網截圖)

 

聶振邦:恒指突破區間平均成交需1400億


　　上日恒指升近600點後，今現回吐壓力，華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指近期維持20100至20800區間上落，短線未現較強方向。走勢方面，恒指受制於50天線以及早前裂口頂部，他認為恒指要突破區間需要成交額擴大支持，五天日均成交額須有1400億以上才有較大條件支撐恒指突破區間，否則恒指維持上落市機會較大。


恒指公司今次季檢有意避開科技股


　　恒指公司上周五(20日)公布季檢結果，東方海外(00316)、中芯(00981)、中升(00881)及宏橋(01378)獲納入恒指成分股，瑞聲(02018)遭剔出藍籌，此後恒指成分股將增至69隻。聶振邦指恒指公司今次季檢有意避開科技股，因近期科技股以及中概股表現差劣，而恒指公司多數根據股份市值及成交額擬定成分股，而科技股頹勢亦影響此兩方面。


　　他解釋，今次4隻染藍股股價皆靠穩，東方海外股價更持續高企，而且目前恒指較少這類行業的股份，故他認為此次季檢安排合適。

　
瑞聲業績持續收縮

　
　　染藍新貴之中，聶振邦建議留意中升，近期新能源車下鄉政策出台，中升作為汽車零件股，市場憧憬中央會投放更多資源在汽車業之中。他建議可於50至52元吸納，6月內有望上試55至57元水平。


　　相對瑞聲遭剔出藍籌，聶振邦則對瑞聲未來股價有保留，因為過去瑞聲業績持續收縮，4年以來連續雙位數字盈利倒退，而2021年度已為當中倒退最少一年，寄望新一年業績會有改善，但長期仍不建議投資手機設備股。

 

中升被納入恒指成份股，股價今早最多曾升3.75%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 撰文: 經濟通通訊社市場組

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