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【虛幣世界】加密貨幣窄幅上落，比特幣再次跌穿三萬

24/05/2022

　　隔晚美股表現造好，但加密貨幣市場表現反覆，比特幣再次跌穿30000美元關口，以太幣亦再跌穿2000美元，AVAX 下跌超過 8%，GALA、ALGO 和 MANA 均下跌超過 6%，分析相信投資者持續擔心通脹，以及央行收緊貨幣政策，可能導致經濟衰退。

 


　　3iQ Digital Asset研究主管Mark Connors表示，相信在美國勞工統計局6月初發布下一份消費者價格指數報告 (CPI) 之前，數字資產可能會保持區間波動，而CPI則反映通脹壓力是否正在減弱。不過，就目前而言，市場可能有部分投資者會嘗試突破加密貨幣市場的區間，但他覺得可以再上升的機會不大。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報29189.49元(美元．下同)，升0.27%(24小時比較．下同)；以太幣現報1982.85元，升0.48%；艾達幣報0.5160元，升0.53%；瑞波幣報0.4069元，升0.42%。
　
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