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黃瑋傑：拜登削減關稅與否還看中期選舉選情　暫未宜過分憧憬

24/05/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　市場自上日（23日）下午起重燃對美國撤銷部分對華關稅的憧憬，加上，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議時再開腔維穩，並提出33項措施，港股短期反彈未完？小鵬(09868)首季績差且今乎季指引弱，隔晚美股挫逾半成，汽車三寶能獨善其身嗎？除了業績股外，即將除淨股份亦值得關注，包括東方海外(00316)、中移動(00941)等，除淨前股份的不同走勢，對短線投機者及中長線投資者的除淨前買賣決定，有何影響？

 

 

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