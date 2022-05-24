【上海特寫】封閉70天後首次出門……我的居家抗疫實錄

在上海封控近兩個月後，這一輪疫情終於有所緩和，每日新增陽性病例減少至千例以下，上海市政府宣布從5月16日起分階段推動復商復市，並給出解封時間表。其中，在6月1日前，上海全市仍保持低水平社會活動。防範區的超市、藥房首先開業，街道可以向市民發放「出門證」，允許一周兩次有限制地出行；其他有陽性病例的區域仍然保持封閉狀態。6月1日至6月中下旬，上海將全面實施疫情防控常態化管理，逐步恢復正常生產生活秩序。

我的社區在5月19日發放了出入證，在諸多的限制條件下允許居民出門購物兩個小時。（林雯婕攝）

封閉70天後終於獲得出門機會



我居住的社區從3月10日開始封閉，期間出現零星幾例陽性病例，自5月份進入「防範區」名單，本應可以走出社區，在街道範圍內活動，但由於街道要求提級管理，因此仍保持著「管控區」的管理模式（可以在社區範圍內走動，但不可以走出社區）。

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在上海5月16日宣布復商復市後，我的社區在5月19日發放了出入證，允許居民一周出街兩次，前往指定的超市和藥店購物，每次限時兩個小時，不可以駕車。由於出入證數量有限，一棟樓只可以得到三張出入證，獲准出門的人要幫助整棟樓的居民採購物資。



儘管有那麼多附加條件，想要出門的人數仍遠遠大於想在家中「躺平」的人，因此有些樓棟開始玩起大抽獎，憑運氣決定誰可以出門；有些樓棟則因為決定不了誰可以出去而爭吵不斷；也有的樓棟仔細規劃，挑選身強力壯的年輕男子出去採購。而我們樓棟由於年長者較多，在我的主動請纓之下，我也成為了外出採購的代表之一。身負重任的我從樓組長手中接過出入證，心裏暗暗激動，封閉70天的我終於可以重新走向這個世界了！

在去往超市的路上，我看到小區附近的商店街仍然被一排藍色的鐵皮圍欄包裹著，不知道誰在圍欄中打開了一個出入口。（林雯婕攝）

淡淡惋惜今年錯過了春天



當天的下午兩點，我收到可以出門的通知後，馬上穿戴整齊，拖著採購車，同鄰居一道前往附近的指定超市。走出社區，陽光明媚、微風徐徐，看到熟悉又陌生的街道是那麼安靜，沒有行人也沒有車輛，紅綠燈仍然在閃爍，周圍的商店都還關著，地上的雜草已經開出了小花，仿佛身處在一個平行世界。此刻我只有淡淡惋惜今年錯過了春天，錯過了這個萬物復甦、春暖花開的最好季節。

整條街上都沒有行人，只有野花野草在地磚夾縫中求生存，富有生命力地綻放著。（林雯婕攝）

來到超市門口，出示隨申碼、48小時內的核酸陰性證明以及掃描場所碼之後，我終於可以進入超市。超市裏的人比我想得還要多一點，猜測是周邊社區以及一些復工公司的保供人員，有的人像我一樣僅僅戴了一個普通口罩，有的卻穿著防護服全副武裝，但大家的共同點是購物車都堆得滿滿當當。我也趕緊推起購物車爭取在兩個小時內完成採購工作，還好鄰居們需要代買的東西並不多，因為封閉兩個多月來，許多食品和生活用品早已通過社區團購解決。雖然我很快就完成了任務，但也許是很久沒有出門買東西了，我依然推著購物車在貨架之間來回穿梭，讀一讀商品廣告、比比價格，這些小事竟也讓我十分快樂。

走進超市，發現來採購的人還不少，看得出來大家很珍惜這次購物機會，購物車里都裝得滿滿當當。（林雯婕攝）



由於不能駕車，結完賬後，怎麼把這些物資運回去也是一大問題。幸好有鄰居騎了一輛電動車，我們把物資打包裝上他的電動車就可以了。如果沒有這輛車，我們可能就得像網上視頻裏那樣，兩個人拿一根木棍當扁擔，挑著超市的物資，你一頭我一頭扛回家。

網絡視頻中的「上海人挑扁擔購物」。（網絡視頻截圖）



上海細化解封規則



儘管整個購物過程加上來回時間已經超過了限定的兩個小時，但我回到社區後居委會也沒有責怪。這一天我走了很多路但也一直覺得意猶未盡，期待著兩天後可以再次得到「放風」的機會。不過第二天我們就收到了不好的消息，上次出門後，附近社區又出現了陽性病例，我們也因此喪失了第二次出門的機會，大家只能繼續留在社區做核酸。



上海市政府最近又在細化6月1日以後復工復市的規則，提出購物中心、餐飲、理髮等店鋪在6月份可以全面恢復營業，但需控制一定的客流量；同時各公共場所都會安裝「數字哨兵」，可以迅速查驗往來人員的健康碼、身份信息、核酸證明等。看似一切都在為解封做準備，不知道6月1日到來的那天，我能不能再一次踏出社區，看看路邊的野花呢？

撰文：經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

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