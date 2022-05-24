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【專訪】陶冬：聯儲激進加息　全球會否重蹈50年前滯脹泥沼？（有片）

24/05/2022

　　美歐通脹高企，倒逼聯儲啟動逾20年最激進加息；就連歐洲央行總裁拉加德近日7月可升息，9月底前結束負利率政策。全球經濟會不會因此陷入上世紀七十年代的滯脹泥沼？


　　瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，「滯脹」這個被一代人忘卻了的詞匯，重新被人提及。在能源危機、工資上漲、通脹預期和政策失誤等方面，今天的情形和上世紀70年代有很大的共同性；不過工會影響和政府干預就少了很多，就業市場如今很熾熱。最大的不同是決策者，鮑威爾有沒有當時的聯儲主席保羅．沃克爾的鐵血、定力和獨立性。


　　1979年夏季，保羅．沃克爾接任聯儲主席，很快他意識到按部就班式的加息模式無法改變價格預期，也無法打破「工資－物價的螺旋上升」。在1980年底，沃克爾改變了戰術，確定了以經濟衰退為代價，遏制通貨膨脹政策立場，一口氣將有效聯邦基金利率拉升到19%，全球經濟暴跌。美國失業率接近11%，不過通貨膨脹也迅速回落，經濟於1982年底走出衰退。

 

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