【FOCUS】12國響應IPEF 美冀成「標準」制定者

自貿協定屬於20世紀，21世紀需要經濟新規則？在前任特朗普拍板美國退出TPP(現改名CPTPP)逾5年後，拜登周一(23日)攜一份「印太經濟框架(IPEF)」重返亞洲，創始成員雲集印太12國，甚至連印度的莫迪亦賞面，風光一時無兩。



華府明言，包括四大支柱的IPEF，是被「故意設計(intentionally designed)」成有別於「老套的貿易協定」；換言之，沒有關稅自由化、沒有增加市場准入。如意算盤為何？即是令美國成為供應鏈、數字、勞工、環境等標準的制定者。





稱傳統貿易協定「老套」





佔全球一半人口、六成GDP的印太地區，在遭特朗普冷待多年後，拜登誓要分一碗大茶飯。其周一(23日)下午在東京宣布啟動IPEF，13個創始成員國除了美印，其他如日韓、印尼、泰國、越南、新加坡、菲律賓、馬來西亞、澳洲、新西蘭等，全數是中國主導的RCEP(區域全面經濟伙伴關系協定)的成員。

(Biden Twitter)



不同於有「全球最大的自由貿易協定」之稱的RCEP，IPEF極力迴避貿易自由化，美國商務部長雷蒙多甚至將傳統貿易協定稱為「老套(same old same old)」，而國安顧問沙利文就指，需要一種新模式應對21世紀的經濟挑戰。



IPEF聯合聲明顯示，「框架旨在增強我們經濟體的韌性、可持續性、包容性、經濟增長、公平和競爭力」；具體包括四大支柱：一，數字經濟；二，提升供應鏈韌性；清潔能源、脫碳與基礎設施；稅收與反腐敗，參與國可「菜單」式選擇就其中某個領域做出承諾。





暗示「不參與，即淘汰」





儘管蘋果公司同日以宣布「已開始在印度生產iPhone 13」為IPEF贈興，但缺少貿易、市場、關稅甜頭，IPEF有何誘因吸引印太國家？



除了潛在的基礎設施融資、供應鏈遷移、供應商採購、資金及技術援助外，最關鍵的還在「標準」二字，拜登就指，「我們成功的關鍵將是該框架對高標準的強調」，「我們正在制定新規則」。



有何玄機？雷蒙多講得更直白－－非關稅壁壘通常比關稅更貴，「如果你不以一種允許你公司參與的方式去制定標準，你就會被淘汰，只能二選一。」顯而易見，美國欲借IPEF成為印太地區供應鏈、數字、勞工、環境等標準的制定者，確保自己繼續成為21世紀的全球領導者，巧合的是，中國正正在「供應鏈」和「數字」兩個領域佔有優勢。



IPEF會否成功？暫且不論框架隨時被2024年上任的共和黨總統(如有)推翻，新加坡李顯龍就指，「中國經濟在全球經濟的佔比增加，若不和中國發展貿易，不僅會付出很大代價，還會製造更多摩擦」，一眾東南亞國家注定「食幾家茶禮」。

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