美或減對華關稅 東方海外逆市再創新高

美國對每年3500億美元中國進口商品徵收的關稅將於7月6日到期，據報美國總統拜登為應對高通脹，有意取消部分對華關稅，倘最終成事將利好中國出入口，加上內地新增新冠個案回落，供應鏈有望逐步恢復，另全球航運需求大，運費仍高企，航運股今日(24日)落鑊，個別逆市造好，其中東方海外(00316)再創上市新高，曾再升近3%高見266.2元，但高位恐遭減持，有沒有其他選擇呢？

(東方海外網頁截圖)

拜登將與耶倫討論削華關稅 惟白宮內部仍存分歧

拜登在訪問亞洲期間宣布啟動印太經濟框架，並表示正在考慮是否削減對中國商品的關稅，指會於返美後和財長耶倫討論相關問題。不過，美國政府內部仍存分歧，耶倫認為整套關稅沒有甚麼戰略意義，而拜登政府至少可以取消部分關稅，以減輕美國企業和消費者的財務負擔，但這些想法遇到了包含美國貿易代表戴琪等其他高級政府官員的反擊。

內地新增新冠個案回落 供應鏈有望逐步恢復

另外，內地外貿表現受3月下旬起疫情防控措施升級所拖累，據中國海關總署公布，4月出口按年增3.9%，增速較3月的14.7%大幅放緩，並為2020年6月以來最低，不排除中央或會陸續出台支持政策，加上內地新增新冠確診個案呈回落趨勢，供應鏈有望逐步恢復，潛在利好工業出口及航運股。

事實上，今年來航運股整體走勢偏靜，主因俄烏戰爭及內地多地封城導致供應鏈問題，展望下半年可因內地疫情受控，而炒供應及產業鏈復甦。另波羅的海乾散貨指數近日亦較今年初低位升了1.5倍，加上中國出口集裝箱運價指數過去兩周走出谷底亦利好航運股。

東方海外遭時富金融減持 中遠海控將獲母企斥最多30億人幣增持

個股選擇方面，東方海外今年已飆升近三成，近期接連成為MSCI中國指數及恒指新貴，落鑊炒了多日，股價屢創上市新高，惟在明日(25日)除淨前，時富金融服務公布，昨(23日)以總代價約1600萬元於公開市場出售其股份，總共6.2萬股，帳面收益約100萬元。集團指，鑑於最近港股波動及當前市場氣氛，採取審慎投資策略，變現其對東方海外股份的投資以提高資金流動狀況是有利的。



除了東方海外強勢外，其母公司中遠海控(01919)表示，集團母企未來一年內斥資最多30億元人民幣增持中遠A、H股，母企增持乃基於對集團未來發展前景的信心及對集團投資價值的認可。另中遠首季盈利增長逾78%，表現搶眼，市盈率約1.8倍估值吸引，若行業復甦，料可見明顯反彈。





東方海外今日升0.7%收報260.6元，中遠海控跌1.62%報13.38元，太平洋航運(02343)升0.24%報4.26元，中遠海能(01138)升0.43%報4.64元，中國外運(00598)跌1.24%報2.39元。

(經濟通HV2系統截圖)





撰文：經濟通市場組 整理：李崇偉

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