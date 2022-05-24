《神州經脈》國務院推33項舉措救經濟 近百億外資撤A場再震盪

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，決定實施六方面33項一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道。不過，分析指國務會議的一攬子措施在市場預期之內，未能有效提振信心。市場情緒不高，外資延續大幅流出之勢，全日流出近百億元（人民幣．下同），是3月15日以來新高。

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滬深股市周二（24日）小幅高開後震盪走低，午後跌勢加劇，滬綜指高開0.07％後愈跌愈深，收市插2.41%，報3070.93點，失三千一；深成指收挫3.34％，創業板指更受重傷，大跌3.82％。兩市超4400股飄綠，新能源汽車板塊衝高回落，軟件、互聯網板塊領跌。



人行今日進行100億元7天期逆回購，這亦是逆回購規模連續第29天定在百億，單日繼續完全對沖到期。兩市全日成交9904億元，按日大增15.2％。外資繼續撤離，流出95.49億元，淨流出量創3月15日以來逾兩個月最大。



瑞銀周二發表報告稱，新冠疫情及相關的限制措施重擊內地的經濟活動，第二季GDP按季料將收縮8％，並將中國2022年全年經濟增長預測由原來的4.2％下調至3％。瑞銀首席中國經濟學家汪濤團隊撰寫的報告稱，仍然預期內地第三季度和第四季經濟將出現明顯的連續反彈，但與2020年相比，這次中國經V型復甦的程度要小得多，因當局亦不會那麼迅速及徹底地放寬限制。



今日新聞精選



1. 美日印澳「四方安全對話」（QUAD）領導人峰會24日在東京召開。據日本《讀賣新聞》報道，預計四國領導人將在聯合聲明中寫入有關尖端技術領域的相關內容。四國將就5G通信技術和生物技術等構建官民對話機制，並有意制定共同原則以構建不依賴中國芯片等產品的供應鏈。此外，澳洲副總理馬爾斯（Richard Marles）表示，澳洲與中國的關係仍將面臨挑戰。馬爾斯向澳洲廣播公司（ABC）電視台稱，中國正在尋求以前沒有見過的方式塑造周圍的世界，這都將使未來之路極具挑戰性。新華社報道稱，中國國務院總理李克強已致電阿爾巴內塞，祝賀他就任澳洲總理。這可能會結束中國對澳洲為期兩年的外交凍結。



2. 國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，進一步部署穩經濟一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道。會議指出，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體十分困難，要採取一攬子針對性強有力有效區間調控舉措，實施6方面33項措施，包括在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元，此舉將使全年減退稅達2.64萬億元；普惠小微貸款年內延還本付息；階段性減徵部分乘用車購置稅600億元等等。會議並決定，優化復工達產政策，保障貨運通暢，取消來自疫情低風險地區通行限制。中信證券指出，購置稅減免是拉動汽車銷量最有效的政策之一，政策力度超市場預期，有望拉動100－200萬乘用車新增需求。另據《中證報》引述天風證券首席固收分析師孫彬彬認為，下一步除可能增發5000億元至8000億元的特別國債以外，還可能從中央預算穩定調節基金中調用3000億元資金，利用結轉結餘資金4000億元，增發專項債3000億元至5000億元，彌補財政資金缺口。他預計，用於彌補缺口的資金總規模將在1.5萬億元至2萬億元之間，政策公布的時間窗口可能在6月下旬。



3. 中國外交部發言人汪文斌宣布，國務委員兼外長王毅將於本周四（26日）至6月4日應邀對所羅門群島、基里巴斯、薩摩亞、斐濟、湯加、瓦努阿圖、巴布亞新幾內亞、東帝汶等八國進行正式訪問，對密克羅尼西亞聯邦進行「雲訪問」，同庫克群島總理兼外長、紐埃總理兼外長舉行視頻會晤，並在斐濟主持召開第二次中國－太平洋島國外長會。中國駐所羅門大使李明稍早表示，兩國將簽署一系列重要的雙邊協議。所羅門群島總理索加瓦雷形容王毅到訪，是兩國關係的里程碑。不過所羅門政府的公布中，未有交代會否正式簽署與中國的安全協議。中國4月宣布與所羅門群島簽署安全協議，引起美國、日本和澳洲等多國關注。英國《金融時報》報道，北京亦正與另外兩個太平洋島國商討類似的協定，包括吉里巴斯，西方憂慮北京有意在太平洋島國建立戰略據點。澳洲新任外長黃英賢23日晚上發布影片稱，她很快會訪問所羅門群島，並承諾該國在氣候變化問題方面與所羅門群島政府合作，加深兩國在防務和海事方面的合作。



4. 內地網約車龍頭滴滴出行周一（23日）晚上召開臨時股東大會表決自願除牌方案，議案最終獲7.81億股贊成，佔流通股數約64.3％。滴滴稱，計劃在6月2日或之後向美國證交會（SEC）提交25號表格，申請從紐約證券交易所退市，預計表格會在提交後10日左右生效。滴滴去年6月30日以14美元發行價在紐交所上市，以此計算，市值670億美元（約5226億港元），上市初期一度升至18.01美元即市高位，市值高見874億美元（約6817億港元），但上市僅一星期，滴滴出行應用程式被中國監管批評「嚴重違規收集使用個人信息」，須從內地應用商店下架並停止新用戶註冊。滴滴受查至今未有結果，而除牌後上市路向成疑，以隔晚收盤價計算，滴滴市值僅得69.9億美元（548.68億港元），較上市初高位反覆下跌九成，市值蒸發逾6000億港元。分析認為，若滴滴出行宣布除牌，恐難令內地終結對其的網絡安全調查，也不會讓其應用程式重新上架、恢復新用戶註冊，也難以在香港推進上市工作。



5. 內地疫情繼續回落，昨日新增本土及無症狀逾600宗。其中，上海新增本土新冠肺炎確診病例58例和無症狀感染者422例，該市已經連續四日未發現社會面感染者。北京新增41例本土確診病例和7例無症狀感染者。近日北京海淀區友誼社區連續檢出19宗陽性人員。經疾控部門研判，海淀區安排100輛轉運車輛，轉運友誼社區1800餘人到河北張家口市7家服務過北京冬奧賽事的酒店。國務院副總理孫春蘭23日在北京市調研指導疫情防控工作，她強調，堅持「動態清零」總方針，加快流調、轉運、隔離速度，刻不容緩、以快制快，盡快實現社會面清零，保障人民群眾健康安全和正常生產生活秩序。另據《路透》看到的一份內部備忘錄，特斯拉計劃在今日之前將其上海工廠的生產恢復到新冠封控前的水平，比其最近的復工計劃晚一天。根據備忘錄，特斯拉將從今晚起將其上海工廠的日產量提高一倍以上，達到2600輛電動汽車。產量提高後，將使特斯拉的周產量達到近1.6萬輛。



6. 世茂股份(滬:600823)周一公告稱，「19世茂G3」展期一年方案的方案獲持有人同意。公司發布了關於「19世茂G3」2022年付息公告。公告顯示，「19世茂G3」將於周二開始支付自2021年5月22日至2022年5月21日期間的利息。世茂股份這一以時間換空間、積極管理債務的做法，對投資者而言，或許是當下最好的選擇，也反映了這一行業再融資的趨勢。較早之前，金科股份(深:000656)也提出將本金規模為12.5億元的「20金科03」展期一年，較最初提出的展期15個月縮短了三個月，並擬分期支付本金，及在回售日支付全額利息。此外，中國銀行間市場交易商協會（NAFMII）最新發文稱，銀行間市場資產擔保債務融資工具（CB）、保障性租賃住房債務融資工具、銀行間類REITs等創新「三大工具」首批三單試點項目已完成註冊，規模合計40億元人民幣，將支持南京等地1500多套保障性租賃住房建設。交易商協會微信公眾號援引官媒《金融時報》報道稱，此次推出「三大工具」特點包括「強資產」，盤活存量為直接融資「賦能」；「拓渠道」，豐富保障性租賃住房建設運營企業融資選擇。



7. 人行、銀保監23日召開主要金融機構貨幣信貸形勢分析會，24家主要金融機構及人行、銀保監相關部門和分支機構的主要負責人參加會議。會議指出，受國內外超預期因素影響，近期經濟新的下行壓力進一步加大。金融系統要加大實體經濟支持力度，全力以赴穩住經濟基本盤。國家開發銀行、政策性銀行要充分發揮補短板、跨周期調節的作用，大型國有商業銀行要主動發力、多作貢獻，股份制銀行要充分挖掘潛力，大型城商行要發揮區位優勢，共同加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持。會議強調，要落實政策要求，保持房地產信貸平穩增長，支持中小微企業、個體工商戶、貨車司機貸款和受疫情影響嚴重的個人住房、消費貸款等實施延期還本付息。要加快已授信貸款的放款進度。要堅持市場化原則，平衡好信貸適度增長和防範金融風險之間的關係，提升金融支持實體經濟的可持續性。此外，人行將今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍。



8. 隔夜美匯指數重挫逾1％，人民幣中間價三連漲至逾兩周新高，即期匯率（CNY）周二早跟隨高開37點子，全日跌37點，收報6.6671，止步兩連揚。交易員稱，歐洲央行緊縮預期升溫，而市場對美國通脹導致的各種擔憂也限制美元表現，短期美元或高位震盪，人民幣的外部壓力略有下降。經歷一波寬幅震盪後，人民幣的彈性上升，國內疫情和美指走向繼續主導市場；若未見超預期形勢，估計短期人民幣很難跌破前期6.83低點，但要回到4月初的高點難度亦不小。根據路孚特理柏的數據，截至5月18日的一周，投資人民幣計價債券的海外共同基金和上市交易基金的資金淨流出23億美元，為紀錄最大單周流出規模。在過去的三個月，外國投資者積極拋售人民幣計價債券，他們在4月底的總持倉量下降到5580億美元，比3月下降了2.8％。渣打銀行表示，從理論上說，美國下調對中國出口商品的關稅可以將人民幣匯率推高1.5％。如果取消所有關稅，理論上人民幣可能會從當前水平上漲2.2％。

撰文：經濟通中國組

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