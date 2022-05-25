熊麗萍：關注快手的政策壓力 籲只宜短炒上望約70元

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

中概股隔晚（24日）急挫，納指中國金龍指數挫逾6％。快手(01024)、網易(09999)首季績佳，能否敵沽壓？傳統股份則硬淨，匯控(00005)ADR高4％，折合港元破51元，歐洲央行7月加息有多大憧憬？寧德時代(深:300650)料最快2030年不再售新燃油車，為上日出台的減免乘用車購置稅潑上一盤冷水，傳統車股反彈受阻？波羅的海乾散貨指數止五連升，航運股年內持續跑贏大市，強勢兼高息可伺機吼？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載