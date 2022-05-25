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熊麗萍：關注快手的政策壓力　籲只宜短炒上望約70元

25/05/2022

 嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　中概股隔晚（24日）急挫，納指中國金龍指數挫逾6％。快手(01024)、網易(09999)首季績佳，能否敵沽壓？傳統股份則硬淨，匯控(00005)ADR高4％，折合港元破51元，歐洲央行7月加息有多大憧憬？寧德時代(深:300650)料最快2030年不再售新燃油車，為上日出台的減免乘用車購置稅潑上一盤冷水，傳統車股反彈受阻？波羅的海乾散貨指數止五連升，航運股年內持續跑贏大市，強勢兼高息可伺機吼？

 

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