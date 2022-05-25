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《京城近觀》AI進入金融街：交易員與金融科技的融合

25/05/2022

　　近年來，隨著人工智能的興起，北京金融街的銀行業也不甘落後。今年，貨幣市場智能交易助手正式入駐民生銀行，基於自然語言處理、機器學習等前沿技術，AI機器人可以自如應對質押式回購這類高頻資金交易的詢價需求。

 

AI交易今年正式進駐民行，替代重複性工作，但不能完全取代人工。（受訪交易員提供）

 

　　質押式回購是銀行間市場交易量最大的交易品種，每日約5-6萬億元。傳統模式下，交易員較多採用一對一的交易協商機制，交易溝通成本較高，民生銀行的AI機器人實現詢價對話環節的完全擬合，大幅降低人工交易成本，有效提升同業客戶覆蓋能力。

 

AI機器人提供詢價功能 回復快速

　　民生銀行的AI機器人通過部署的交易員iDeal帳號面向全國近4萬家金融機構提供報價。即時通訊平台iDeal由中國外匯交易中心開發，提供交易、發行等多項服務。

 

 

詢價全過程由人工轉向AI機器人，幾乎實时回復。（受訪交易員提供）


　　AI機器人會通過高度智能化的語義識別技術，同其他金融機構的交易員確認基本的交易要素:期限、金額、押券類型等等，再由交易員確認後完成詢價成交。AI機器人可以實現連續的自然對話，但不一樣的是，AI機器人能極大拓展交易員的溝通能力邊界，並把交易效率提高到一個新「境界」。對於向民生銀行借錢的對手，AI機器人在1秒內就可以回復可供融出的資金量及價格。除了速度快，最重要的是能做到準確無誤，AI機器人的資料倉庫和風控機制可以統籌規劃交易安排，不會讓融出的錢超出設定的當日頭寸(款項)上限，並根據本行風險管理政策逐筆校驗，從而有效管控操作風險。

人工交易洽談成本高耗時長 AI提升效率

　　民生銀行對《經濟通通訊社》表示，AI機器人主要對人工交易環節比較繁瑣的部分進行流程上的大幅優化。「過去大部分都是採用人工對話形式，每天要花費幾個小時，每筆交易需要進行一對一的溝通確認，每個交易員每天只能和幾十個、最多上百個交易對手洽談，交易成本比較高。」


　　借助人工智能科技，詢價互動的全部過程由人工轉向AI機器人，資金融入方可以跟機器人對話完成詢價，交易員的人工時間成本可以極大優化和壓縮。「現時已基本實現交易場景全覆蓋，市場迴響良好，本方交易員的交易時間可以減少80%以上，交易對手第一時間就能確定可以借到的規模和價格，雙方效率上都有很高的提升。」

AI解放重複性工作 不能完全代替人工

　　AI能完全代替人工嗎？答案是不能。現時交易員需要每天為機器人系統設置不同的參數，如每日各期限頭寸、不同機构的交易策略、押券規則等等。AI機器人的優勢在於可以將交易員精力聚焦在交易策略本身，而不是把時間和精力用於重複的溝通過程，從而聚焦在更能創造價值的部分。


　　「AI機器人幾乎是實时回復，能夠提升交易效率，也能提高交易對手覆蓋數量。如果機器人互動有問題，需要人工服務，我們也會實时關注並隨時介入。」民生銀行交易員表示。


　　民生銀行的AI機器人今年1月正式上線，時間不長，只有四個月左右，「現時仍在不斷的完善陞級中，將有力促進交易效率與協同能力的有效提升。」

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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