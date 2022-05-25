快手網易季績勝預期 大行降目標價無阻股價造好

快手(01024)及網易(09999)昨日(24日)收市後公布今年首季業績，均勝市場預期，縱使績後同遭大行降目標價，仍無阻今日(25日)造好，其中快手更曾升逾半成。不過，美國證券交易委員會(SEC)指中美在會計監管磋商上仍存在重大問題，加上納指昨大跌2.35%，其他中概科技股普遍走勢偏弱。

(快手網頁截圖)

快手首季虧損收窄至62.5億人幣 收入升23.8%



快手首季虧損收窄至62.5億元(人民幣．下同)，對比去年同期為虧損為577.5億元，按非國際財務報告準則計，經調整虧損淨額37.2億元，較預期少，去年同期經調整淨虧損為56.5億元；經調整EBITDA為虧損15.5億元，去年同期經調整EBITDA虧損為49.3億元。期內收入210.67億元，按年升23.8%勝預期；毛利87.8億元，按年升25.7%；平均日活躍用戶3.46億，按年升17%，日均使用時長達128.1分鐘，按年增29%；平均月活躍用戶5.98億，按年升15%；電商交易總額1750.76億元，按年升47.7%。

(《開市Good Morning》節目截圖)

快手首席執行官程一笑稱，宏觀環境充滿挑戰，疫情再度爆發，首季業務仍然呈現相對較強的韌性，但疫情不利廣告及電商業務短期表現。



大和：次季廣告收入料因疫情增速放緩 目標價降至122元

大和發表研究報告指，快手首季經調整虧損優於該行和市場的預估，期內用戶數據表現強勁，加上銷售及營銷開支按年跌19%，帶動利潤率改善。儘管中國經濟表現疲弱，但其首季廣告收入及電商業務的商品成交金額跑贏行業，而對於近期中國當局加強直播的規管，相信快手的定位較同業好，重申其「買入」評級，但預期由於中國的防疫措施，第二季廣告收入增速將放緩至10%，目標價由150元下調18.7%至122元。

富瑞則指，快手首季收入及經調整虧損表現優於預期，展示了在內容策略上強勁的執行力，預期第二季平均日活躍用戶和平均月活躍用戶表現將維持增長勢頭，銷售及營銷支出將現一定程度下降，經調整利潤率將較按年和按季有所改善，維持「買入」評級。惟預期在第二季疫情對平台上一半商家的物流和倉儲帶來衝擊，訂單量和平均花費自4月起受影響，目標價由136元下調11%至121元。

瑞銀：疫情拖累次季變現能力 予目標價95元

瑞銀指，快手首季業績優於大市，因為其在廣告和電子商務中的市場份額增加以及有效的成本策略，在充滿挑戰的宏觀環境中，或有助公司的基本面表現，預計其用戶趨勢和用戶參與度將在第二季保持良好勢頭，惟在目前新冠疫情拖累下，第二季將是變現能力的低谷，而就直播相關的規管，管理層預期相關業務收入將受到中單位數的影響，予目標價95元及「買入」評級。



另美銀證券指，快手首季收入大致符合市場預期，由於成本控制得宜，虧損亦有所收窄。在推動用戶或商家參與方面的成果顯現，包括應用程式月用戶增長穩健，且用戶參與度提高。惟預期近期增長會受到內地因疫情封城影響，因旗下逾五成商戶位處受限制地區，目標價由133元降至117元，評級維持「買入」。另大和雖同樣維持「買入」評級，惟目標價亦由150元降至122元 。

網易首季賺44億人幣跌1% 大和：反映疫情目標價降至193元

網易首季純利43.94億元，按年跌1%，按季跌22.8%；非公認會計準則淨利潤51.18億元，按年升0.7%，按季跌22.4%；派息每股0.0644美元。期內營收235.6億元，按年增加14.8%；在線遊戲服務淨收入為173億元，按年增加15.3%；毛利128億元，按年增16.1%。另有道淨收入為12.01億元，按年跌10.4%；雲音樂淨收入20.67億元，按年增38.6%；創新及其他業務淨收入為30.15億元，按年升11.5%。另集團在股份回購計劃下已回購約2010萬股美國存託股，共計約19億美元。

大和指，網易首季表現強勁，端遊及雲音樂業務的收入增長高於預期，而公司嚴格的成本控制也帶動了盈利增長，其股價表現一直優於同業，是由於公司今年下半年強勁的遊戲產品線以及在疫情下相對具有彈性的營運，今年亦將向西方市場推出數款遊戲，惟下調2022年至23年的收入預測1%，以反映近期疫情的影響，目標價由218元下調至193元，重申「買入」評級。

瑞銀：疫情或次季起對業務造成壓力 目標價降至192元

瑞銀則指，網易首季業績強勁，各業務板塊收入良好，營業費用的成本控制亦好過預期，惟隨著首季業績公布和《暗黑破壞神：永生不朽》於6月推出後，下半年表現可能會比較平靜，而由於物流和供應鏈受阻，3月份爆發的疫情可能會在第二季起對有道和網易嚴選的業務造成壓力，另假設新遊戲版號供應趨緊，下半年遊戲收入或較疲軟，目標價由203元下調至192元，維持「買入」評級。

另美銀證券指，網易首季業績再次證明其較舊的熱門遊戲能夠提供收入穩定來源，主要是受到付費用戶滲透，及每付費用戶平均收入所推動。撇除監管及疫情封城的影響，網易其他業務的表現均符合該行預期，惟目標價由211元降至207元，評級維持「買入」。另大華繼顯亦維持「買入」評級，目標價則由187元降至179元。

不過，富瑞指，網易首季業績令人驚喜，淨收入勝預期，在線遊戲淨收入略高於預期，其旗艦遊戲表現強勁，相信網易具紀律的營銷支出及內容為王的策略將可成功，維持「買入」評級，目標價由211元上調3.3%至218元。另高盛亦將目標價由197元升至206元，維持「買入」評級。

熊麗萍：快手股價未完全反映政策影響 網易股價穩定難大升



今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指快手今次業績，成本節流方面是其中一個貢獻，另活躍用戶增長及使費比預期好，直播政策影響暫時較小，但往後會否有影響要留意，快手靠線上平台，直播仍重要，不過要調整策略，而因政策壓力大，用戶使費能否持續增長很重要，料股價仍維持大上大落，政策對其影響未完全反映，如升不破70元隨時跌回50幾元。至於網易，在監管政策及內地經濟問題下，擬增加海外遊戲業務投資佔比合理，可作一個保險，事實上單靠內地市場，業績表現可能很波動，其股價在中概股中算較穩定，或因業務較簡單，除遊戲外其他政策都與其無直接相關，股價較悶難大升。

快手半日升4.18%收報66元，最多升6.87%至67.7元，成交16.23億元；網易則升2.32%報154.5元，惟曾倒跌逾1%至149.2元，成交4.93億元。另阿里(09988)跌0.96%報82.8元，騰訊(00700)升0.47%報339.6元，美團(03690)升1%報161.2元，京東(09618)跌0.94%報199.7元，嗶哩嗶哩(09626)跌1.89%報155.9元，百度(09888)跌1.71%報115.3元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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