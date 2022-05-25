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中概股退市風波未見轉機 恒指維持兩萬點水平上落

25/05/2022

　　恒生指數半日收報20240，升128點或0.64%，主板成交532.97億元。恒生中國企業指數報6920，升37點或0.54%。恒生科技指數報4059，升27點或0.68%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及中國移動(00941)；騰訊控股收報339.6元，升1.6元或0.47%，成交32.6億元；美團收報161.2元，升1.6元或1%，成交21.06億元；中國移動收報51.3元，升0.83元或1.64%，成交20.16億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及快手(01024)；快手收報66元，升2.65元或4.18%，成交16.23億元。

 

(快手官網截圖)

 

溫鋼城：恒指本月不宜收低於250個月平均線


　　港股今天高開3點報20115，惟曾倒跌近30點，早段整體表現較平淡。iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，目前中概股退市問題未有轉機，加上近期北水並不算積極部署，其他投資者入市意欲不大，難以推升港股。他預期恒指短期在20000點水平上落，並提到本月不可失守250個月平均線20767點，因為過去30年恒指月內從未低收於250個月平均線之下，一旦今個月底止仍未能成功收復此平均線，意味未來走勢會轉淡。


　　美國證券交易委員會(SEC)國際事務主管YJ Fischer表示，就中國企業在美國上市所涉及的會計監管問題，與中國監管機構展開的討論仍存在「重大問題」，令人關注中概股退市風波會否再有暗湧。溫鋼城相信，美國目前正在去全球化，故在處理相關股票退市問題的取態都較強硬。他續指，美股中概股主要由美資投資，若然中概股最後退市，他們未必會花太多時間在亞洲部署相關股票，並估計中概股未來會較震盪，再向下試低位的機會不小，當中S類型的股票宜格外小心。


快手宜趁高減倉  網易炒波幅為主


　　上日收市後有兩隻中概科技股公布首季業績。快手首季虧損收窄至62.5億元人民幣，股價高開近4%，早段升勢維持。溫鋼城表示，快手首季在網上營銷、直播、電商等業務都有增長，惟按非國際財務報告準則計，仍錄得經調整虧損淨額37.2億元人民幣，加上市場目前不太受落高估值而少股息的股票，建議有貨者趁高減倉。

　　

快手首季虧損收窄，今早股價最多反彈近7%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　至於網易(09999)首季賺44億元人民幣，按年跌1%，股價早段跌幅不大。溫鋼城指出，網易今次季績當中，線上遊戲及雲音樂的業務表現不算差，但整體來說沒有太多驚喜，而旗下遊戲版號暫時仍未獲審批，中央加強遊戲時間的限制，加上本身屬S類型的股票，部署上宜以炒波幅為主。他建議投資者可待股價回至130元吸納，但估計在155元會有阻力。  

 

 網易首季純利微升，股價持穩在150元水平。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 撰文: 經濟通通訊社市場組

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/05/2022 13:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/05/2022 13:10
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