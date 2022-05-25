【阿里預測】阿里上季經調整淨利潤料跌31% CRM收入恐倒退

內地疫情復燃重挫整體消費，3月份社會消費品零售總額按年下跌3.5%，創近兩年最差；首季全國網上零售額30120億元（人民幣．下同），按年僅增長6.6%，增幅較2021年全年的14.1%明顯放緩。電商龍頭阿里巴巴(09988)將於明日發布截至3月底的2022財年第四季業績，在宏觀疲弱、疫情、地緣局勢等夾擊下，市埸料其業績將繼續承壓。

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綜合券商預測，阿里第四季收入料介乎2186.36億元至1909.42億元，中位數為1999.39億元，較去年同期增長約6.7%；經調整淨利潤中位數料為182.03億元，按年倒退30.6%。



疫情、俄烏衝突物流堪憂 大行看淡客戶管理表現



多家券商報告在預測阿里上季業績時，都關注疫情對集團供應物流和消費情緒的影響。大和的研究報告直言，阿里上季度可能是最具挑戰性的季度之一，由於Omicron疫情造成的物流中斷，預計該季度的客戶管理（CRM）收入將按年下降2%。此外，國際商務業務尤其是AliExpress，需面對俄烏局勢導致的海外供應受阻，預料上季國際商務收入按年將只增長7%，對比第三財季增幅達18%。



中信里昂預料，阿里第四季收入將按年增長6.5%至1996億元，經調整EBITDA下挫41%至133億元；期內，客戶管理收入料下跌1%，阿里雲業務收入則按年增20%。其報告又提到，內地防控措施嚴重影響了庫儲和運輸，牽涉上季約兩個星期，但對截至6月底止2023財年第一季的影響則更長。



瑞銀下調阿里上季收入預測 冀與監管談判進度成催化



瑞銀指出，除了疫情因素，也考慮到阿里面對自去年以來的監管和宏觀影響，下調其第四季收入預測1.9%，將2023財年收入預測下調3.5%；但下調集團的經營支出預測，指有信心集團能削減成本，尤其是關注國內低線城市的效率提升、社區團購和按需配送計劃。



該行對阿里前景仍感樂觀，指隨著今年稍後時間消費復甦，預計營收和利潤增速將加快。而監管機構之間的ADR上市談判取得任何積極成果，以及在較小程度上將阿里巴巴的香港上市轉變為主要上市，都可能成為額外的催化劑。鑑於2022及23年市盈率為10倍及9倍，認為風險回報具有吸引力。



中金的報告則維持阿里2022財年收入和盈利預測，但3月以來內地疫情及防控升級對物流履約、供應鏈和消費者端都造成較大衝擊，預計集團4月銷售額將按年下跌，將阿里2023財年收入和非通用會計準則淨利潤預測均下調2%，分別至9181億元和1331億元。中金又關注阿里此前公布的「618」購物節助力商家舉措，指其雖然可能短期影響平台的利益，但有利於商家的恢復和消費者信心的建立。



巴克萊預料阿里巴巴來季收入有望回復增長



展望2023財年第一季，巴克萊指，儘管3月末和4月初業務急劇下滑，但對來季表現過度謹慎仍為時過早，相信地方政府將很快推出各種刺激消費的計劃，類似於北京地方政府近期向居民發放優惠券，用於在幾個線上平台上購買電子產品的舉措。剔除近期上海和中國其他地區封控帶來的負面影響，2023財年的利潤率應該會回升，強調阿里仍是行業首選。



撰文：經濟通記者趙嘉駿

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