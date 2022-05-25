《神州經脈》中美審計磋商撲朔迷離 國務院開大會穩經濟A場收升

因應新冠疫情而採用的各地封控措施，已嚴重影響多地生產生活，甚至引發供應鏈轉移的危機，4月經濟數據表現大倒退已敲響警鐘。據報在國務院常務會議部署穩經濟一攬子措施的兩天後，周三（25日）下午中央將召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，敦促各地抓緊出台符合地方實際的穩經濟政策。據悉，這次會議層層通知到各省、市、縣（區），參會者規模將超過十萬人。

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滬深股市周二（24日）遭遇震盪，周三早平穩稍彈，召開穩住經濟大盤電視電話會議的消息傳出後，A股午後升幅進一步擴大，滬綜指全日漲1.19％，報3107.46點，收復三千一，但累計本周三日仍跌1.24％，深成指揚0.7％，創業板指升0.32％。



值得留意的是，兩市全日成交7622億元（人民幣．下同），是近兩周新低，不過資金循陸股通淨流入超過34億元。



今日新聞精選



1. 美國總統拜登在日本東京正式宣布啟動「印太經濟框架」（IPEF），將中國排除出外，美國商務部長雷蒙多表示，IPEF是為區內國家提供中國以外的另一條出路。中國商務部發言人就此作出回應，指相關倡議應保持開放包容，而不是歧視排他；應促進經濟合作與團結，而不是損害和分裂現有機制。中方一直對符合有關標準的地區經濟合作倡議均持開放態度。商務部發言人強調，中方願進一步深化與各方的務實合作，推進區域經濟一體化，促進本地區經濟復甦，維護地區和平穩定發展。與此同時，美、日、澳、印「四方安全對話峰會」會後聯合聲明，特別提到中國周邊具爭議的東海和南海，不點名指出以規則為基礎的海上秩序正面臨挑戰，強烈反對企圖改變現狀和加劇緊張局勢的脅逼、挑釁或單邊行動。對此，中國外交部亞洲司司長劉勁松周二晚緊急約見日本駐華使館首席公使志水史雄，就有關涉華消極及錯誤的言行，提出嚴正交涉，表達強烈不滿及嚴重關切。值得關注的是，QUAD召開之際，中俄空軍總共4架轟炸機當天以共同編隊繞行日本周邊，日方航空自衛隊戰機緊急升空監視。中方表示，中俄是實施例行性聯合空中戰略巡航，不針對第三方。



2. 據央視報道，國家主席習近平25日在北京以視頻方式會見聯合國人權事務高級專員巴切萊特。巴切萊特周一（23日）抵達中國，展開六日訪華行程，期間將前往新疆的烏魯木齊和喀什。中方較早時表示，巴切萊特的訪問行程會以閉環方式進行，不會有傳媒跟隨採訪。在此之際，全球14家傳媒機構聯合發布「新疆警察文件」，包括新疆前黨委書記陳全國2017年的內部講話，以指控維吾爾人遭到逼害和大規模拘留的程度等。英國外相卓慧思發聲明，指外洩的新疆文件細節令人震驚，顯示中國針對維吾爾穆斯林及其他少數族裔的規模非同尋常，英方仍然致力追究中方的責任。中國駐英大使館對此堅決反對及強烈譴責。發言人指，BBC有關報道罔顧客觀事實，散布編造的故事，污衊攻擊中國治疆政策，純屬惡意誹謗。在北京，外交部發言人汪文斌批評，這批文件是抹黑新疆的反中勢力拼湊出的材料，指媒體散播謊話及謠言。



3. 美國證券交易委員會（SEC）國際事務主管YJ Fischer表示，就中國企業在美國上市所涉及的會計監管問題，與中國監管機構展開的討論，仍存在「重大問題」。Fischer周二表示，SEC的會計機構，即公眾公司會計監督委員會（PCAOB）需要在11月22日之前完成對相關中國企業的審計檢查，才能趕上美國要求不合規中國企業在2023年初退市的最後期限。中國監管機構應該考慮將一批美國上市發行人除牌，因為這批發行人在符合美國規定方面過於敏感。Fischer警告稱，若想在明年之前達成一項可行的協議，雙方所剩時間已經不多。中證監周三重申，中美審計監管問題磋商進展「總體順利」，雙方繼續保持著密切溝通，致力於達成符合雙方法律和監管要求的合作安排。此外，內地知名網絡問答社區知乎(02390)回港上市不久，據報即啟動新一輪大規模裁員。據《財新》引述多名被裁知乎員工指，他們在上周五（20日）在人力資源部門同事陪同下的網絡會議上，獲告知被裁員，公司提出的賠償方案為「N＋1」。據被裁員工估算，部分團隊的裁員規模在20％－30％之間。



4. 國務委員兼外長王毅與德國外長貝爾伯克視像會晤，就全球議題交換意見。王毅表示，中德都是全球化的受益者和貢獻者，脫勾斷鏈的鼓譟不符合雙方和各國利益，中德作為大國應進一步加強戰略溝通，為世界注入更多穩定性和正能量，應旗幟鮮明捍衛真正的多邊主義，推動國際關係民主化，維護聯合國憲章宗旨原則，以及以國際法為基礎的國際關係基本準則。貝爾伯克表示，德方正在制訂新的對華戰略。願籌備好下一輪雙方政府磋商，同中方保持各層級互訪，加強各領域合作。同時雙方也應處理好競爭關係。德方支持多邊主義，堅定致力加強歐洲戰略自主。此外，國務委員兼外長王毅將於本周四（26日）至6月4日應邀對所羅門群島、基里巴斯、薩摩亞、斐濟、湯加、瓦努阿圖、巴布亞新幾內亞、東帝汶等八國進行正式訪問，據《路透》看到的文件顯示，王毅下周在斐濟主持一場會議時，將尋求與近12個太平洋島嶼達成涵蓋警務、安全和數據通信合作的區域性協議。



5. 內地疫情繼續回落，周二新增本土及無症狀逾500宗。上海衛健委通報，24日上海新增本土新冠肺炎確診病例44例和無症狀感染者343例，其中32例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，12例確診病例和342例無症狀感染者在隔離管控中發現，社會面仍有1例病例。上海黃浦微信公號公布，5月25日至27日黃浦全員開展三輪核酸篩查。北京24日新增41例本土確診病例和6例無症狀感染者，涉及海淀區、東城區、朝陽區、石景山區等。上海市科委副主任陸敏周三在上海疫情防控發布會上表示，上海將進一步加大政策支持力度，為科技企業持續紓困解難。數據顯示，今年3月以來，上海各金融機構通過科創助力貸、科技履約貸、小巨人信用貸、高企貸等金融產品，共向1824家科技企業發放290多億元貸款；194家在貸科技企業，以無還本續貸、展期等方式，獲得無縫續貸支持，涉及金額近10億元。此外，天津市疫情升溫，當地今日起關閉58個地鐵站，當中包括多個位於市中心、人流集中的轉乘樞紐地鐵站；中心區域和平區周三起亦實施「全域靜態管理」。



6. 國務院辦公廳發布意見，要求進一步盤活存量資產擴大有效投資。國務院稱，有效盤活存量資產，形成存量資產和新增投資的良性循環，對於提升基礎設施運營管理水平、拓寬社會投資渠道、合理擴大有效投資以及降低政府債務風險、降低企業負債水平等具有重要意義。對於重點領域，意見提出，一是重點盤活存量規模較大、當前收益較好或增長潛力較大的基礎設施項目資產，包括交通、水利、清潔能源、保障性租賃住房、水電氣熱等市政設施、生態環保、產業園區、倉儲物流、旅遊、新型基礎設施等。二是統籌盤活存量和改擴建有機結合的項目資產，包括綜合交通樞紐改造、工業企業退城進園等。三是有序盤活長期閒置但具有較大開發利用價值的項目資產，包括老舊廠房、文化體育場館和閒置土地等，以及國有企業開辦的酒店、餐飲、療養院等非主業資產。另據《財新》報道，金融管理部門對於5月的信貸形勢關注度正在提升。三位不同銀行的人士都表示，上周五（20日）多家主要銀行接到人行的電話「窗口指導」，要求5月信貸數據同比多增。



7. 中國地方政府債5月發行明顯提速。據路透統計，截至目前5月規模超過1.2萬億元，創下兩連來新高，也是歷史單月次高，多渠道發力穩定經濟增長背景下，地方政府「彈藥」充足。前次及歷史單月高點出現在2020年5月，當月發行量為13025億元。4月以來的疫情封控重創中國經濟，政府近期集中釋放力度與廣度兼具的扶持政策。中國總理李克強日前主持召開國務院常務會議，部署穩經濟一攬子措施，其中明確要求，今年專項債8月底前基本使用到位，支持範圍擴大到新型基礎設施等。之後人行、銀保監要求加快已授信貸款的放款進度，保持房地產信貸平穩增長；金融系統要用好用足各種政策工具，從擴增量、穩存量兩方面發力，以適度的信貸增長支持經濟高質量發展。



8. 美匯回落至一個月新低，人民幣中間價四連漲，即期匯率（CNY）周三早跟隨高開71點子，全日則貶66點，錄兩連跌。交易員稱，本周市場對歐洲央行加息預期不斷推高歐元人氣，另外美國樓市數據也引發經濟增長擔憂，美元短期可能偏弱；不過人民幣還受國內疫情擾動，短期或圍繞6.65一線寬幅震盪；接下來重點關注美聯儲會議紀要。平安證券最新觀點認為，中國經濟已過「至暗時刻」，估計今年年末美元兌人民幣匯率的上限或在6.85左右，年內最高值有可能突破這一水平，但「7」這個關鍵點仍難突破。國家外匯局資本項目管理司副司長王蕾，周三在一個中國資本市場視頻會議上表示，最近在人民幣疲軟的情況下，外國投資從中國撤退的情況「得到了很好的控制」，中國政府將繼續開放對外和對內的投資渠道。王蕾認為，在證券投資中，資金流入和流出都很自然，這種局部調整不會改變中國跨境資本流動的整體平衡。

撰文：經濟通中國組

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