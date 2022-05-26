林家亨料國策月底出台帶動港股重上廿天線 阿里短線買入具值博率

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

隔晚（25日）美國聯儲局5月議息紀錄出爐，市場對局方大力收水的憂慮降溫，美股全線反彈。加上國務院總理李克強預告穩經濟政策措施在今個月底前出台實施細則，兩大利好因素能否帶動港股向上？阿里巴巴(09988)今日（26日）收市後公布業績，績前部署策略如何？內地宣布將階段性減徴部分乘用車購置稅600億元人民幣後，吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)持續走高，反彈浪能延續多久？

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