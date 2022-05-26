《午市前瞻》專家料中央不會大力刺激經濟 百度值博阿里勢危

恒生指數半日收報20145，跌25點或0.13%，主板成交532.42億元。恒生中國企業指數報6887，跌11點或0.17%。恒生科技指數報4054，升10點或0.26%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報335元，升1元或0.3%，成交31.9億元；美團收報158.8元，跌0.9元或0.56%，成交21.01億元；阿里巴巴-SW收報81.3元，跌1.05元或1.28%，成交19.27億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(百度官網截圖)

張智威:中央此時灌水成效不大



近日恒指成交偏小，連日維持陰跌狀態。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，早已預期全年走勢偏淡，因受美國經濟及中國政策兩邊拉扯所影響，港股將維持窄幅波動。他表示現時保力加通道位於19300至21800之間，暫可以此為支持及阻力位。

張智威補充，美國將維持加息步伐，股市難有表現；而中國則會繼續有刺激經濟措施出台，但預期中央會維持目前的力度，主要原因疫情變化難以捉摸，中央此時大水滿灌成效也未必顯著。



百度走勢較好 監管風險亦較低



百度(09888)及阿里(09988)兩大科企日內公布業績，張智威認為兩隻股份盈利均持續倒退，難以落手選擇。而阿里績前繼續探底，今日曾穿80元水平；他尤以早前「馬某某」事件舉例，當時因謠言滿天飛，投資者反應過敏而令阿里股價大跌，反映市場對股份信心極為脆弱。



故若在百度和阿里之間二選一，張智威認為百度相對風險較低，一來技術走勢不會如阿里般臨近穿底狀態，二來遭受監管力度亦較阿里為小。而且百度亦帶有元宇宙主題，可炒空間相對較大，他認為現價可以入百度博業績好過預期，上望五十天線126元水平。

百度自3月下旬以來呈下跌趨勢，20天線得而復失。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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