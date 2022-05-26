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【FOCUS】聯儲背書經濟強勁　或重蹈「低估通脹」覆輒

26/05/2022

 

　　2021年，低估通脹；2022年，低估衰退？當新屋銷售、耐用品訂單、首次失業救助申領、消費者信心、製造業PMI等紅燈頻閃，美聯儲周四(26日)公布的5月會議紀要仍顯示，「所有與會者一致認為美國經濟非常強勁(very strong)」。

 


　　另一邊廂，紀要多達60次提及「通脹」，加上工作人員繼3月後再次上調今明兩年PCE預測，大多數與會者認為「在接下來的幾次會議上，繼續加息50基點可能是合適的。」



暗示幣策可能酌情調整



　　相比議息聲明(FOMC statement)一槌定音式的「官宣」，會議紀要(Minutes of the FOMC)顯然更能反映討論的複雜性，並提供更多一窺未來路徑的可能。果不其然，在最新公布的5月紀要暗示貨幣政策立場可能酌情調整後，隔夜美股三大指數齊升。

 

 

 

 


　　預期加息可能激進但快速收尾的論據，來自聯儲工作人員對PCE的最新預測－－2022、20232024年分別為4.3%、2.5%、2.1%，顯示通脹逐級回落；一些分析師開始相信，如亞特蘭大聯儲主席Raphael Bostic早前表示，6、7月分別加息50基點後，9月將按下暫停鍵。

 


　　但是看真些，工作人員對今明兩年PCE的預測實際較1月時大幅上調，其中1月、3月時分別預期今年PCE增2.6%、4%，最新預期則是4.3%，反映更高的食品、能源及工資水平。最大的疑問是，聯儲能否像1994年那樣，激進加息壓通脹，又不拖累增長，成功軟著陸？



多項實際數據背道而馳



　　對此，一眾委員似乎相當樂觀，「參與者預計本季度實際GDP將穩健增長，今年的增長可能接近或高於其長期增長率，並且總需求和總供給之間的不平衡將隨著時間推移而減少」；「預計消費支出將強勁增長，阻礙勞動力供應的大流行相關因素可能會進一步減弱。」

 


　　然而，多項實際數據卻與此背道而馳，包括新申請失業救濟人數升至4個月高位，宣布裁員的企業在4月按年增加了6%；4月新屋銷售急凍；5月製造業PMI降至三個月低。

 


　　全球最大的對沖基金橋水的聯席首席投資官Bob Prince就指，美國經濟正在走向滯脹的風口浪尖，投資者對通脹和利率的路徑過於樂觀。穆迪首席經濟學家Mark Zandi同指，衰退風險高得令人不安，要讓經濟在不陷入低迷的情況下度過難關，需要美聯儲做出非常靈巧的決策和一點運氣。

 


　　若以市場這個望遠鏡觀察，標指500當前的修正已相當於二戰後非衰退期間出現的第六大幅度，今日稍後將放榜的零售巨頭Costco(好市多)、Macy's(梅西百貨)業績會否提供更多衰退信號？小心新一輪跌浪。　　

 

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