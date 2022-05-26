《神州經脈》滬指守三千一惟外資再出走 人幣瀉逾6百點錄三連貶

在疫情等超預期因素衝擊之下，中國4月經濟急劇萎縮，完成全年5.5％左右增長目標的挑戰進一步加大。國務院常務會議周二（24日）部署穩經濟一攬子措施後，周三（25日）罕有地召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，敦促各地出台並落實穩經濟政策。不過，會議未提及調整防疫政策，國務院總理李克強在會上僅提出做好疫情防控需要財力物力保障，要在防控好疫情同時，完成經濟社會發展任務。市場憧憬各地政府及行業主管部委將推出更多穩經濟政策。

（資料圖片）



滬深股市周四（26日）平穩向上，滬指窄幅高開不久後即倒跌，低見3079.48點失守三千一，不過盤中軍工股大幅拉漲，助力滬指倒升，全日漲0.5％錄兩連升，報3123.11點，深成指揚0.57％，不過創業板指軟0.19％。軍工板塊全天強勢，大基建、券商、元宇宙、5G等板塊輪番活躍，個股漲多跌少，兩市今日成交8229億元（人民幣．下同），較周三（25日）增近8％，不過外資再次出走，循陸股通淨流出15.97億元。



中證監副主席方星海在深交所2022年全球投資者大會上表示，截至目前，外資通過滬深股通累計淨投入A股超過1.6萬億元，外資持有A股流通市值的佔比約為5％，投資A股的外資以配置型資金為主。以月度計，1月和2月外資淨流入A股，3月淨流出，4月轉為淨流入，5月很可能也是淨流入。隨著上海等地疫情防控見成效和中國股市全球相對投資價值的顯現，預期今年外資配置A股市場將延續過去數年的趨勢。



今日新聞精選



1. 商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，目前，全國物流不通暢的問題正逐步改善，將保障外貿貨物國內運輸暢通，盡快幫助受疫情影響的外貿企業復工達產，並持續緩解國際物流壓力。國務院辦公廳發布關於推動外貿保穩提質的意見，要求各地方加強「政銀企」對接，梳理一批急需資金的中小微外貿企業名單，開展「清單式」管理，按照市場化原則，予以重點支持。加大進出口信貸支持。支持銀行機構對於發展前景良好但暫時受困的外貿企業，不盲目惜貸、抽貸、斷貸、壓貸，根據風險管控要求和企業經營實際，滿足企業合理資金需求。同時，加緊研究推進在上海期貨交易所、大連商品交易所上市海運運價、運力期貨。依法依規加強對國際海運領域的市場監管，對國際海運市場相關主體涉嫌不正當競爭、價格違法、壟斷等行為開展調查處理。此外，推動跨境電商加快發展提質增效。《意見》還強調，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。各地方面向外貿企業，提供更多匯率避險方面的培訓、咨詢等公共服務。



2. 全國穩住經濟大盤電視電話會議周三召開後，人行印發《通知》，加快建立長效機制，著力提升金融機構服務小微企業的意願、能力和可持續性。《通知》要求，發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，用好降準、再貸款再貼現、普惠小微貸款支持工具，持續增加普惠小微貸款投放。科學制定年度普惠小微專項信貸計劃，確保普惠小微貸款增速不低於各項貸款增速，全國性銀行要向中西部地區、信貸增長緩慢地區和受疫情影響嚴重地區和行業傾斜。加大小微企業金融債券、資本補充債發行力度，積極開展信貸資產證券化，拓寬多元化信貸資金來源渠道。《通知》還明確，要推動科技賦能和產品創新，提升會貸的水平。2022年4月末，普惠小微貸款餘額20.7萬億元，同比增長23.4％，連續36個月保持20％以上的增速，普惠小微授信戶數5132萬戶，同比增長41.5％，是2019年末的1.9倍；4月新發放普惠小微企業貸款利率5.24％，處於歷史較低水平。



3. 據外交部網站消息，所羅門群島代總督奧蒂在霍尼亞拉總督府周四會見正在訪所的國務委員兼外長王毅。王毅表示，中國一貫主張大小國家一律平等和國際關係民主化，反對一切形式的強權霸凌。期待中所關係後來居上，成為中國同島國互利合作的高地，相互信任的典範。中方將繼續秉持相互支持、相互幫助的南南合作精神，幫助所改善人民生活水平，加快發展振興。奧蒂稱，兩國建交以來，關係發展取得長足進展，中國代表團此訪將為所中合作帶來新亮點、注入新動力；期待同中國進一步深化各領域合作，所方願同中方加強多邊領域的協調合作。中國在4月宣布與所羅門群島簽署安全協議，引起美國、日本和澳洲等多國關注。英國《金融時報》曾報道，北京亦正與另外兩個太平洋島國商討類似的協定，包括吉里巴斯，西方憂慮北京有意在太平洋島國建立戰略據點。



4. 國務院副總理韓正在福建寧德、福州、漳州調研。韓正強調，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，著力抓好穩就業穩物價等工作，採取精准務實舉措幫助企業解決實際困難，保持產業鏈供應鏈穩定，穩住宏觀經濟大盤，不斷推動高質量發展邁出新步伐。韓正前往寧德時代新能源科技有限公司(深:300750)、上汽乘用車福建分公司、青拓集團、星網銳捷通訊股份有限公司(深:002396)、高意科技有限公司，考察企業復工復產、研發創新、智能化生產等情況。韓正指出，要更好發揮民營企業在科技創新中的積極作用。要堅定不移擴大開放，落實好外資企業國民待遇，打造市場化法治化國際化營商環境，確保各類所有制市場主體平等發展、公平競爭。韓正來還到漳州古雷開發區，考察石化產業投資建設、安全生產等情況。他強調，要做好重大項目謀劃論證，有序推動項目落地，擴大有效投資、推動產業升級。提升項目規範管理水平，牢牢守住安全生產底線。要著力打通產業鏈供應鏈堵點，促進要素自由流動。落實好留抵退稅等助企紓困政策，幫助企業應對原材料價格上漲等困難。



5. 國家財政部、民航局發布關於階段性實施國內客運航班運行財政補貼的通知指，原則上當每周內日均國內客運航班量低於或等於4500班（保持安全運行最低飛行航班數）時，啟動財政補貼。設定最高虧損額補貼標準上限為每小時2.4萬元人民幣。政策實施期限為2022年5月21日至2022年7月20日。上述《通知》稱，補貼資金由中央和地方財政共同承擔。其中，中央財政對東部、中部、西部地區分別補助65％、70％、80％，東部、中部、西部地區地方財政分別承擔35％、30％、20％。民航局公布的數據顯示，4月份共保障各類飛行13.6萬班，日均4526班，日均同比下降69.8％。運輸生產指標大幅下滑。全行業完成運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為29.5億噸公里、788萬人次、42萬噸，同比分別下降68％、84.6％和35.9％，分別相當於2019年同期的28.1％、14.8％和69.8％。此外，深圳市周四發布的《深圳市關於促進消費持續恢復的若干措施》指出，支持個人消費者購買新能源汽車、新增2萬個普通小汽車增量指標、開展汽車下鄉活動等刺激汽車消費。對新購置符合條件新能源汽車並在深圳市內上牌的個人消費者，給予最高不超過1萬元／台補貼。



6. 內地多個城市近期陸續鬆綁樓市調控政策。作為一線城市的樓市風向標之一，深圳樓市調控政策目前並沒有發生變化，但深圳的二手房掛牌量卻在不斷增加，但成交量卻仍然低迷。自去年2月實施二手房參考價之後，深圳二手房住宅成交量一度走出「7連跌」態勢，到去年11月才出現轉暖跡像，但成交量也僅維持在2000套上下，與業內關注的5000套榮枯線相去甚遠。另一邊廂，據廣東中山市住房和城鄉建設局25日消息，為落實《中山市促進房地產市場平穩健康發展工作實施方案》要求，推動房地產市場健康發展，5月24日起，新建商品住房實際銷售價格，可在備案價上下浮動15％的幅度區間進行商品房買賣合同網簽備案。此外，上海易居房地產研究院發布《2022房地產上市公司測評研究報告》，10強上市房企排名出現變化。其中，萬科(02202)(深:000002)繼續蟬聯榜首；保利發展(滬:600048)、中國海外發展(00688)位列第二、三名，排名較上年均有提升。



7. A股市場動盪，內險資金繼續增配債券。銀保監日前披露的數據顯示，今年一季度末，險資運用餘額達23.5萬億元，其中，對債券的配置餘額高達9.24萬億元，佔比39.24％，創2014年以來的新高。其他類型資產配置中，股票和證券投資基金、銀行存款的配置餘額分別為2.86萬億元、2.84萬億元，佔比分別為12.13％、12.05％。《證券日報》綜合受訪險資機構人士的觀點來看，險資對債券的配置比例創階段性新高的原因有兩個:一是險資配置的權益資產出現縮水，配置比例下滑，債券的配置佔比被動提升；二是今年以來險資機構主動增配了國債、地方政府債等債券。從上述變化的影響來看，業內人士認為，險資高比例配置債券，意味著配置股票等權益資產的空間受到壓縮。對險企而言，短期內債券配置佔比提升雖是穩妥的配置策略，但將大量資產配置於固收資產也有隱憂，即投資收益的彈性降低，甚至存在投資收益不能覆蓋負債成本的風險。銀保監、中保協多次呼籲險資機構加大權益資產的配置比例，以提升長期投資收益率。



8. 美匯自一個月低位反彈，人民幣中間價止步四連揚，即期匯率（CNY）周四早大幅低開171點子，報6.6908已是全日高位，此後迅速跌穿6.7關且跌幅進一步擴大，最低見6.7500，全日挫644點，收報6.7381，錄三連貶，至一周最低。交易員認為，美聯儲或很難有超預期的緊縮舉措，而歐洲央行則可能步入緊縮行列，歐元逐漸獲得提振，美元或繼續修正；疫情管控導致國內經濟面臨的下行壓力不減，人民幣短期仍受困擾。一外資行交易員稱，疫情的不確定影響還是很大，接下來應該會有很多政策出來，在經濟企穩前，估計人民幣走勢還是會反覆。招商銀行研究院最新展望指出，人民幣匯率仍面臨較多不利因素，但不利因素也存在積極變化的契機。本輪急貶後，人民幣匯率走勢將回歸到與美元的鏡像關係。儘管人民幣貶值壓力會持續至下半年，但在有管理的浮動匯率制大背景下，人行穩匯率的工具依然充足，預計7.0或是人行階段性底線，必要時刻人行將為過快貶值踩剎車。



撰文：經濟通中國組

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載