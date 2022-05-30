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中銀香港證券服務「夥力最強」 免佣優惠減低投資成本

30/05/2022

美國即將進入加息周期，加上科技股政策不利因素似乎將會消除，指數波幅大，市場投資機會處處。在進行投資之前，除了做好功課、充實市場知識之外，先決條件還取決於選用值得信賴及方便使用的證券平台，在進行股票投資時方可事半功倍。

 

BOC1

 

中銀香港證券服務「夥力最強」，擁有行內最強專業團隊坐鎮，股壇星級專家及財智KOL會於中銀直播間等各大獨家平台，分享市場第一手消息及投資心得，即使是股壇初哥，亦能透過即市分析掌握市場走勢及大局，作出投資部署。

 

跨平台一click即時交易  把握最佳投資時機

把握市場消息之餘，看準時機迅速入市，亦是投資獲利的不二法門。透過跨平台投資服務功能，於經濟通ET Net手機程式報價版面，即可連接登入中銀香港手機銀行，即時相關股票交易，落盤快人一步，節省時間的同時亦不會錯失投資機會！

 

BOC2

新客戶首三個月免交易佣金  節省投資成本

除了強大後台及方便快捷，中銀香港證券服務亦提供多重優惠，從各方面節省交易成本！現時開立新證券賬戶或新家庭證券賬戶，可享三個月買賣免佣優惠，除了港股市場，投資於A股或美股市場同樣可享以上優惠。於6月底前開始招股的新股，經中銀香港證券平台認購，亦可獲豁免100元的新股認購手續費。

 

BOC3

若非中銀香港證券服務新客戶，經股票Widget登入手機銀行買賣港股、A股及美股，首三筆證券交易亦可免佣金，三個市場合共可享九筆交易免佣優惠。除了節省佣金，使用股票Widget亦可隨時隨地，在不用登入手機銀行的狀態下，關注心水股票動向，隨時掌握最佳買入或賣出時機。

 

碎股易大大降低投資門檻  無上限沽出免佣金

若想入手藍籌、但認為一手買入門檻太高，亦可透過中銀香港「碎股易NotALot」以低至一股單位買入心水股票，不限於藍籌，碎股易有近200隻股票名單可選擇，打破市場常規。嶄新服務買入佣金低至0.25%，並不設最低收費，6月底前更可享碎股易無上限免佣金沽出優惠。

 

即使不是股票投資新手，將持有股票自舊有證券戶口存入中銀香港證券戶口，程序亦相當簡單，使用手機銀行應用程式即可辦理，存入港股入A股更可享中銀信用卡免找數簽賬額，金額最高可達1萬港元。

 

中銀香港證券服務並設有多項個人化股票功能，自動盈虧股票計算會按股票交易及公司行動自動調整買入價，持股盈虧情況一目了然，免卻複雜的計算程序。另外亦提供個人化證券新聞、上市公司行動日程等資訊，並設有自選推送功能，隨時緊貼最新消息。

 

詳情請瀏覽  https://www.bochk.com/dam/investment/ssiq2/tc.html

 

投資涉及風險，上述產品、服務及優惠受條款及細則約束。

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2022 18:16
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