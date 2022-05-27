《午市前瞻》專家不認同市場看好阿里未來兩季 80元未必見底

恒生指數半日收報20672，升556點或2.77%，主板成交707.86億元。恒生中國企業指數報7074，升197點或2.87%。恒生科技指數報4184，升150點或3.73%。



恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690);阿里巴巴-SW收報91.2元，升10.1元或12.45%，成交55.54億元;騰訊控股收報342元，升7.8元或2.33%，成交43.09億元;美團收報165.3元，升6.7元或4.22%，成交32.92億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

(阿里巴巴官網截圖)

連敬涵：五十天線阻力強大



阿里巴巴年度業績好過市場預期，隔晚ADR大升，上午最多曾升近一成四，帶動全線科技股造好，拉升恒指最多超過600點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，以目前走勢分析，恒指再次逼近五十天線後遇上阻力，預期後市仍較難突破該水平，因尚未有足夠好消息帶動，除非下星期美團(03690)公布的業績再有驚喜，刺激大市進一步攀升，否則五十天線仍是恒指最大阻力。



市場體諒阿里暫不公布收入指引



連敬涵指市場早已預料阿里業績不會理想，而目前只是稍為好過預期。他提到因為阿里對於未來的業績前景未有明確指引，故未能完全看好阿里前景，亦預期阿里今年首季業績表現不會有大變化。連敬涵亦不同意市場普遍看好阿里財年首兩季會有改善，指中國疫情及經濟狀況仍未如理想，消費復甦能力成疑，對下兩季業績表現有保留。故此，他不建議現時追入阿里，更指有貨應沽，認為科技股現時都只可以炒波幅，更明言有可能再穿80元。



阿里業績報告內提到，底因為未來諸多不確定性，故暫停公布下個財年的收入指引，連敬涵指若是其他大型股份，暫停公布收入指引會令股價遭看淡，但他指「個個都想佢好」，因為市場許多大戶或基金都有持貨，故會體諒阿里暫時不公布收入指引。

阿里巴巴業續勝預期，股價急升逾12%。(經濟通HV2報價系統)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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