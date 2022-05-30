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閒錢仲存銀行？獨家閒錢理財工具懶人包，化解「韭菜」魔咒你要知

30/05/2022

港股今月風高浪急，過去兩個月維持一底低於一底、一頂低於一頂的偏弱走勢；地緣政治、供應鏈危機等一連串黑天鵝事件給全球市場帶來的沖擊不斷。

 

 

市場未明之下當然不可貿貿然入市，為避免賬戶內的現金閒置，宜選擇一些保本或穩健型的理財方式，在波動市況中亦可提升閒錢的利用率。

現時，本港主要現金管理方式較為有限，包括銀行活期、定期存款等，各有千秋但亦存在流動性較低、投資門檻較高、或收益率不穩乃至較低的限制，難以同時兼顧低風險、穩收益及高流動三大特徵。

1）銀行活期或定期存款
以本港多數投資者首選的銀行存款為例。近期，本港各大銀行雖提供一些較為吸引的港幣或美元定存利率優惠，但「魔鬼在細節」：不同存款利率優惠背後常隱藏諸多限制條件，投資者難以持續享受較高的存款利率。

例如，存款的門檻動輒數萬港元，而且往往要求客戶必須是新開戶客戶，僅可享受1次高利率等。利率稍高的定期存款，一般都會附帶有特別的條款，又或者只限於某一段期限，需要滿足一定等級的帳戶，一定額度的新存款等。

筆者又特意查詢香港幾家發鈔行的存款利率，一般來說一年期的港元及美元利率只得 0.3%，亦即是存款 1 萬港幣至銀行，一年只有 30 元港幣的收益，很難跑贏通脹。1

根據香港特區政府統計局數據，2022 年 1 月至 2022 年 4 月少於 10 萬港元的定期及儲蓄存款利率根據其鎖定期的不同，年利率亦有小幅不同，普遍特點自然是鎖住資金愈久，收益相應愈多，雖則穩妥，但流動性較低，收益又較為有限。

數據來源：香港特區政府統計處

總之，通過存銀行來管理閒錢雖風險可控，但未必適合股票交易型的投資者。如今股市波動，投資者都希望可以隨存隨取，資金靈活。大盤好時馬上入金操作，環境不好就隨時撤出賺取利息。

2）證券行餘款理財工具
事實上，多數投資者可能尚未留意到近年來新興的閒置資金投資選項：由證券行推出的現金管理工具。

今月華泰國際漲樂全球通推出全新餘款自動理財服務「樂盈寶」，上線僅 10 多天已有數千用戶開通服務，累計掃入的資金規模超 7 億港元，尤其適合以現金來應對波動市況的投資者，以及風險胃納較低的投資者。

投資者只需於漲樂全球通手機應用程式（APP）內的主頁下方，透過目錄欄中的「財富」介面開通「樂盈寶」服務，便等同於將賬戶內閒置資金每日自動投資於認購「樂盈寶」接入的獨家基金。

1.    目標日日分紅2 ：開通「樂盈寶」服務後，系統於每個交易日的上午 11:00 自動把用戶於漲樂全球通帳戶內的閒置現金投資於接入的這支基金，最快開通當天就可產生股息收益。

2.    掃入「樂盈寶」的資金可隨時入市投資，不影響賬戶購買力，支持 T+0 交收。如牛市時可 100%購買力投資股票；熊市時可將閒置資金放在「樂盈寶」內做理財——一APP搞定現金管理和股市投資，「資金永不眠」。

3.    低風險穩健理財。「樂盈寶」接入的基金為和華夏基金（香港）聯合推出，屬低風險類基金產品，亦是通過香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）認可及監管的公募基金3

更重要的是，該基金本身主要投資於美元/港幣計價的貨幣市場工具，例如銀行存款證、短期存款、定期存款等，令投資者更有機會受惠於2022 年聯儲局的加息周期。

目前「樂盈寶」服務不設入場門檻，最低港幣0.01亦可投資，且不需繳付認購費、贖回費、交易費及轉換費等費用。

多重獎賞優惠高逾港幣10,000

為慶祝「樂盈寶」正式啟用，華泰國際同步推出雙重現金回贈活動，現金回贈高逾港幣10,000：

1.    開戶入金拿好禮：享最高 1萬港元現金獎勵
即日起至 2022 年 7 月 31 日，漲樂全球通用戶累計淨入金符合對應條件，且「樂盈寶」保持開通狀態，閒錢限時額外加贈最高 3%年化獎勵，最高可達港幣10,000港元。

 

2.    邀好友「盈」獎勵：額外加贈 3%年化獎勵
即日起至 2022 年 7 月 31 日，漲樂全球通用戶邀請好友，受邀有效戶達指定人數，可在原有《邀好友拿獎勵》活動基礎上（每邀1 位有效戶獲約500港元 獎勵），再享最高 3%年化獎勵，最高可再享 1千港元。
 


上述兩項活動可同時參加，同享獎勵，詳情請參考漲樂全球通APP內資訊。「樂盈寶」本身牽涉基金投資風險，詳見服務條款及活動細則。

立即點擊下方連結了解「樂盈寶」，並贏取高逾1萬港元現金獎賞↓↓↓
https://bit.ly/3MSqXSH


活動詳情與細則約束可參閱上方鏈接。投資涉及風險，過去的表現並不保證未來表現。本內容不構成投資和任何其他建議。

 

 

1. 數據來源：https://www.hsbc.com.hk/zh-cn/investments/market-information/hk/deposit-rate /
https://www.bochk.com/whk/rates/depositRates/depositRates-input.action?lang=hk

 

2. 投資者透過「樂盈寶」投資的基金以每日派息為目標。然而，基金的派息率及會否定期派發股息，實際上並沒有保證。投資者應細閱基金銷售文件，了解有關基金的派息政策詳情。

 

3. 香港證監會認可基金既無任何建議性質或推薦性質，也不會代表可以保證任何商業價值及表現。

 

 

 

 

 

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2022 10:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2022 10:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/05/2022 10:20
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