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【虛幣世界】新Luna幣推出價格即跌，比特幣仍受困三萬關

30/05/2022

　　自LUNA幣崩盤事件之後，官方推出「LUNA2.0」，似乎想挽回跌勢，凡持有舊LUNA幣的銀包持有人，都會空投獲得新的LUNA幣，而舊有的LUNA幣改名為「LUNC」。但市場對於新幣並不賣帳，據數據顯示新的LUNA幣上市時價格約為17美元，但截至昨日晚只剩下5.28美元。

 


　

　　而比特幣已經連跌九周，創下自2010年的紀錄，加密基金BitBull Capital的首席執行官 Joe DiPasquale認為，比特幣關鍵位仍看三萬美元，只有突破到三萬美元才會有正面走勢；而向下的話，25000美元則是一個強力支持位。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報29332.26元(美元．下同)，跌0.46%(24小時比較．下同)；以太幣現報1806.27元，跌0.41%；艾達幣報0.4793元，跌0.54%；瑞波幣報0.3878元，跌0.33%。
　
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