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潘鐵珊：ETF通難刺激港股成交　港交所上望345元

30/05/2022

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊　

 

　　五月臨近尾聲，展望六月，雖然被喻為「六絕月」，惟港股過去10年升、跌次數各佔一半，更錄得平均升幅，港股暫時連跌4個月，累計跌幅逾13％，6月具備反彈條件？中證監、香港證監會原則同意將交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通，惟成為合資格南、北向交易ETF的條件嚴格，會否削弱ETF通的吸引力？內地穩經濟具體措施將出台，大行看好基建投資顯著增加，下半年基建、水泥股能否看高一線？

 

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